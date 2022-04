Les consultations du groupe des 11 Autonomistes du Conseil Régional reprendront en début de semaine

Les consultations du groupe des 11 Autonomistes du Conseil Régional (Union Valdôtaineet Alliance-Vallée d'Aoste Unie) reprendront en début de semaine avec les représentants des Mouvements respectifs, dans le but de donner plus de solidité au cadre politique régionale.

Après avoir exprimé de vifs remerciements à tous les interlocuteurs qui se sont succédé, hier, dans les réunions, les Autonomistes précisent comment ils entendent clarifier au plusvite - également pour éviter la succession de rumeurs incontrôlées et de reconstitution sinexactes de ce qui se passe - le choix du terrain, par rapport aux différentes optionsémergées, qu'il s'agisse de continuité ou de réarrangements différents.

Il ne s'agit pas - on le précise - de formules politiques ou de géométries gouvernementales seulement, mais il y a aussi des contenus et des modalités d'action à définir, qui représentent un ciment nécessaire, au-delà des simples nombres plus ou moins rassurants.

Ce qui reste fondamental, c'est établir une structure stable dans une période historique difficile avec de nombreuses inconnues. De toutes ces analyses émergera la décision, qui n'a pas encore été prise, devantévidemment d'abord être examinée par la base des Mouvements.