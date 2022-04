L’Ecole hôtelière de la Vallée d’Aoste remporte premier prix «art de la table»

En partenariat avec les eaux minérales naturelles Thonon et Chateldon, le Trophée Thonon Chateldon a été créé il y a plus de 10 ans par l’Association des Professeurs Techniques du Savoie Léman pour promouvoir et valoriser les métiers de la salle.

Ce concours très complet, mêlant des épreuves théoriques, pratiques et une épreuve de service en salle, se déroule en binôme constitué d’un élève en lycée hôtelier et d’un professionnel. Il permet aux jeunes de franchir une première étape vers le monde professionnel et constitue une première expérience de concours qui valorise la transmission du métier.

La finale du Trophée Thonon Chateldon s’est déroulée – après deux ans de pause à cause de la pandémie - au Lycée Hôtelier Savoie-Léman de Thonon-les-Bains, devant un jury composé essentiellement de MOF Arts de la Table, Barman et Gouvernante, ainsi que de grands professionnels de la région.

Cette finale est le point d’orgue d’un concours très complet – avec des épreuves théoriques, pratiques et une épreuve de service en salle – qui permet aux jeunes de se préparer au bac et valorise les métiers de la salle.

A’ l’édition 2022 ont participé, pour l’Ecole Hôtelière de la Vallée d’Aoste, Axel Béthaz, élève de la classe cinquième B, accompagné par son professeur Victor Vicquéry et par le professionnel Christian Tonino, ancien élève de l’école.

M. Béthaz a remporté le premier prix « art de la table » pour la décoration de la table ainsi que pour le choix du linge, de la vaisselle, des couverts, de la décoration. La tradition valdôtaine a su inspirer Axel qui a réalisé la nappe avec d’anciennes serviettes en coton et dentelles faites à la main et le chemin de table avec le drap de Valgrisenche.

Le binôme élève et professionnels a en outre été particulièrement félicité par le jury pour avoir bien présenté son travail en langue française.