Yuri's Night 2022: il 15 e 16 aprile l'evento a Saint-Barthélemy in occasione dell'anniversario del primo volo umano nello spazio

Conto alla rovescia per un grande evento culturale in quel di Saint-Barthélemy, in occasione dell'anniversario del primo volo umano nello spazio.

Venerdì 15 e sabato 16 aprile si terrà il 'Yuri's Night 2022' con spettacoli al Palnetario di Lignan (dalle 16 alle 18) e una visita guidata notturna all'Osservatorio Saint-Barthélemy.

La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS propone una serie di appuntamenti dedicati al volo del cosmonauta sovietico Yuri Gagarin, il primo essere umano a raggiungere lo spazio e orbitare intorno alla Terra, il 12 aprile 1961. Grazie agli spettacoli immersivi del Planetario di Lignan e alle visite guidate notturne con osservazioni del cielo in Osservatorio Astronomico, saremo condotti in un immaginario viaggio nel cosmo, nel primo Starlight Stellar Park in Italia riconosciuto dall’UNESCO.



Gagarin disse: “Orbitando attorno alla Terra nella mia navicella spaziale, sono rimasto stupefatto dalla bellezza del nostro pianeta. Popoli di tutto il mondo, salvaguardiamo e valorizziamo questa bellezza, non distruggiamola!”. La manifestazione internazionale Yuri’s Night – The World Space Party è una importante opportunità per rilanciare questo messaggio di pace e unità, attuale allora come oggi.



Per saperne di più e scaricare il comunicato completo (pdf) https://www.oavda.it/<wbr></wbr>primo-piano/yuris-night-2022



Prenota il tuo posto per lo spettacolo in Planetario https://www.oavda.it/<wbr></wbr>planetario-prenotazioni



Prenota il tuo posto per la visita guidata notturna in Osservatorio Astronomico https://www.oavda.it/<wbr></wbr>osservatorio-prenotazioni