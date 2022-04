Courmayeur: Approvate modfiche nuovo impianto funiviario

Lo scorso martedì 5 aprile si è tenuta l’adunanza del Consiglio comunale di Courmayeur per l’analisi dei 7 punti all’ordine del giorno. Assente giustificato il consigliere capogruppo di Esprit Courmayeur, Stefano Miserocchi.

La delibera, presentata dall’assessore all’Urbanistica e Opere pubbliche, Alberto Motta e approvata all’unanimità, autorizza la richiesta di deroga agli ambiti inedificabili del Comune di Courmayeur per il posizionamento del sostegno del nuovo impianto funiviario “Col Chécrouit – Cresta D’Arp” e approva la relazione geologica e studio di compatibilità da trasmettere alla Giunta regionale per la richiesta di deroga.

La delibera evidenzia, inoltre, che "l’opera è necessaria per la salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali, in particolare gli impianti di Youla ed Arp che attualmente non rispondono alle esigenze di sviluppo e fruibilità del comprensorio, in un nodo nevralgico per il comprensorio, e per le attività ad esso collegate che vivono dell’indotto prodotto dal buono stato delle piste e degli impianti e che è dunque necessario proporre la deroga alle prescrizioni previste dagli ambiti inedificabili del Comune di Courmayeur, il cui iter di aggiornamento è in fase di avvio, alla Giunta regionale, per fornire alla struttura Infrastrutture funiviarie dell’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro della Regione il documento necessario all’ottenimento dell’autorizzazione unica regionale".

Il Sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, nell’evidenziare il parere favorevole alla deliberazione, ha espresso comunque alcune perplessità “sulla tipologia di impianto e la scelta fatta a monte, in particolare sulla portata di 1200 persone ora che si traduce in 1000 persone reali. Questo, in ottica di un ampliamento significa creare un collo di bottiglia. Seconda perplessità che manifestiamo è il collegamento che da Cresta d’Arp bisogna fare per percorre la pista di Youla. Negli ultimi due anni questo percorso è stato fatto e allestito, la pista è stretta, potrebbe essere migliorata certo, ma la larghezza rimarrà quella. È una pista lunga che rischia di creare una situazione di disagio, come quella vissuta per anni, al ponte degli Egiziani, con l’aggravante di essere molto più lunga. Rischiamo quindi di creare un impianto che va a servire al 90% solo il fuoripista, facendo perdere agli sciatori la possibilità di fare la Youla. Questi aspetti ci hanno fatto riflettere e se questa fosse l’unica possibilità non potremmo che accettarla. Oggi riteniamo però che possano esserci altre valutazioni.

A parere nostro si potrebbe pensare ad una telecabina, con partenza in fondo alla pista di Comba Moretta, con una lunghezza inferiore e un costo inferiore. La telecabina avrebbe una portata comunque superiore rispetto alla funivia. Ci permetterebbe l’utilizzo pieno della pista di Youla e un utilizzo più lungo nel corso della stagione. Questi sono i dubbi e le proposte che abbiamo presentato come Giunta alla società degli impianti a fune. Una riflessione sull’alternativa proposta e sulla possibilità tecnica speriamo sia fatta dalla la società e dal socio di maggioranza”.

La consigliera Sara Penco, Esprit Courmayeur, ha commentato “Siamo favorevoli alla delibera perché sono opere necessarie e strategiche e questo atto è importante perché potremmo garantire le attuali esigenze di sviluppo del comprensorio nella parte alta e verso la val Veny”.

Il Sindaco ha quindi aggiunto “L’incontro con Funivie è stato positivo, con uno scambio che guarda al futuro, abbiamo chiesto di aprire anche la funivia della val Veny e a breve ci daranno risposte”.