Bocciata elezione diretta del Presidente della Giunta

La commissione regionale per i procedimenti referendari, riunita nel tardo pomeriggio di oggi, ha bocciato la proposta di legge di iniziativa popolare, da sottoporre a eventuale referendum propositivo, per la modifica della legge elettorale della Valle d'Aosta, proposta dal comitato per la riforma elettorale, trasversale a diverse forze politiche, che proponeva l'elezione diretta del presidente della Regione e della giunta.

Spiega il presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin: "La commissione ha motivato l'inammissibilità in un corposo documento di 12 pagine. Il nodo centrale su cui si fonda la delibera risiede nel fatto che il procedimento aggravato di approvazione delle leggi in materia elettorale trova la sua disciplina nell'articolo 15 dello Statuto speciale: le 'leggi statutarie' non possono essere sottoposte a referendum propositivo, posto che l'unico referendum ammissibile è quello già previsto dallo Statuto, ossia il cosiddetto referendum confermativo".

La proposta era stata sottoscritta da 277 persone e depositata alla segreteria generale del Consiglio Valle il 25 gennaio. La commissione era composta da Raffaele Caterina, Elisabetta Palici Di Suni Prat e Francesco Dassano.

La commissione ha rilevato che le leggi statutarie, che non sono leggi ordinarie, hanno una "forza passiva peculiare", ossia una capacità di resistere all'abrogazione con legge ordinaria. La decisione della commissione è stata trasmessa al comitato promotore dell'iniziativa popolare e al presidente della Regione, Erik Lavevaz, per la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

"Sorpresa e preoccupazione". Le esprime il comitato per la riforma elettorale della Valle d'Aosta, che aveva depositato una proposta di legge per l'elezione diretta del presidente della Regione e della giunta, bocciata oggi dalla commissione referendaria regionale.

"Bastava leggere lo Statuto speciale e capire cosa sia la legge statutaria sulla forma di governo per capire quanto è stato deciso giustamente". Lo scrive su Twitter, commentando la decisione della commissione regionale per i procedimenti referendari, l'assessore all'Istruzione della Regione Valle d'Aosta, Luciano Caveri. La commissione ha deciso per l'inammissibilità del quesito del comitato per la riforma elettorale, sottoscritto da 277 cittadini, che proponeva l'elezione diretta del presidente della Regione e della giunta, perché servirebbe una "procedura rafforzata" perché la legge elettorale è sancita dallo Statuto speciale di autonomia della Valle.

Il comitato si dice "sorpreso" della decisione: "È una decisione sorprendente visto che il tema dell'ammissibilità alla procedura di referendum propositivo di norme elettorali era già stato esaminato in passato dalla commissione e, con decisione del 6 giugno 2007, era stato ammesso il referendum propositivo su ben quattro proposte di legge regionale di iniziativa popolare in materia elettorale" sottolinea il comitato. Per questo, la decisione è giudicata "un grave passo indietro in materia di strumenti di democrazia diretta" e il comitato "intende valutare la possibilità di un ricorso contro un provvedimento che crea un grave precedente negativo".

La campagna referendaria "comunque prosegue", sostiene il comitato -sostenuto da un gruppo trasversale di cittadini e da Rete Civica, Fratelli d'Italia, Area Democratica-Gauche Autonomiste, Movimento 5 Stelle, Rinascimento Valle d'Aosta, Azione, Evolvendo- che vuole "attivare l'altro strumento di democrazia diretta a disposizione dei cittadini: il referendum consultivo. È uno strumento più agile che non richiede un esame preventivo di ammissibilità, si può attivare rapidamente e la consultazione si può svolgere nell'arco di pochi mesi, permettendo alla popolazione di esprimersi rispetto ad una riforma che è quanto mai necessaria".

Le opzioni sono due: o "emergerà la disponibilità di un congruo numero di consiglieri di avanzare la proposta", da sottoscrivere da almeno un terzo dei consiglieri.

In alternativa, saranno raccolte le firme di almeno 2.000 elettori. "La lunga crisi politica che caratterizza questa legislatura, dopo lo scioglimento anticipato della precedente, è l'ennesima conferma che non c'è rimedio alla cronica instabilità politica se non attraverso un sistema che consenta agli elettori di scegliere direttamente con il loro voto, il presidente, la maggioranza e il programma".