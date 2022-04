Doppia opportunità

Un caso che però ormai appartiene al passato. L’incompatibilità tra la Lega ed i movimenti autonomisti. Infatti la pasionaria leghista, Nicoletta Spelgatti, ha varcato quella che considerava la porta dell’inferno e del malaffare. In delegazione è salita al primo piano della palazzina sede dell’Uv in avenue des Maquisards, 29 ad Aosta.

Ad accogliere i Verdi tutto lo stato maggiore di Union Valdôtaine, Alliance Valdôtaine-Vda Unie.

Un secondo caso al presente e futuro. Per la prima volta, dopo gli anni delle scissioni, sub scissioni, divisioni e ricompattamenti i movimenti autonomisti hanno deciso di fare fronte comune contro i voltagabbana, gli destabilizzatori, gli opportunisti, i cambia casacca di professione.

Quasi tutto il polo autonomista ha deciso di mettersi ad un tavolo politico comune; manca, per il momento, Pour l’Autonomie, il movimento che in Consiglio regionale, dopo il salto della quaglia di Mauro Baccega, conta due voti, ovvero quello di Marco Carrel e Augusto Rollandin. Ma è comunque un fatto rilevante.

La crisi politica di oggi, provocata con l’uscita di Progetto Civico prima e dell’ex stelluto Pierluigi Marquis, dovrebbe essere un’opportunità da non perdere.

Union Valdôtaine et Alliance Valdôtaine-Vda Unie dovrebbero fare ponti d’oro a Pour l’Autonomie per creare una diga autonomista regionalista e europeista alle spinte centralistiche e all’apatia del governo centrale nei confronti del nostro Statuto Speciale.

Ricreata la diga rossonera, ci sarà la possibilità di formare una solida maggioranza a trazione autonomista senza più di timori di ricatti e richieste.

Nel momento attuale, per il bene della Petite Patrie, chi si siede al tavolo politico per farci uscire dal cul du sac, è necessario che metta qualcosa e riduca a zero le richieste. E’ il tempo di dare non di pretendere.

Le cose da fare, un programma di legislatura, un piano di rilancio della Regione, un pnrr regionale devono germogliare e crescere da un confronto serio, sereno e reale e non imposto da qualcuno.

Nessuno può permettersi di avere la puzza sotto il naso. Per questo il Pd ha sbagliato il primo passo della marcia verso una soluzione della crisi. Il confronto non è ancora iniziato è ha già detto no ad un governissimo. Difficile capire se il Pd si vuole sfilare oppure vuole mantenere il suo potere contrattuale in una maggioranza risicata.

Il duo autonomista, pur stendendo un tappeto rosso a Pour l’Autonomie, dovrebbe aprire la porta alla Lega ed evitare di socchiudere la finestra ai transfughi perché è il momento di risanare, per quanto possibile, la politica valdostana.

Per questo all’orizzonte si vede la Lega tornare al governo con gli autonomisti e l’operazione sarebbe tutto sommato indolore e la meno peggio.

Per il momento, ma ancora in lontananza, si vede un leghista assessore regionale all’Ambiente, assessorato lasciato libero dopo le dimissioni di Chiara Minelli di Progetto Civico Progressista. Un secondo leghista lo si vede prendere forma per occupare le sedia dei Lavori Pubblici, oggi occupata dal super assessore Carlo Marzi che sarà spacchettato per consentirgli, nei prossimi mesi, di occuparsi a tempo pieno di PNRR in quanto capo del dicastero delle Finanze.

Rimane l’incognita Pd, ma un’intesa autonomisti - Lega fa passare tutto il resto in secondo piano perché è tempo di dare più che chiedere.