L'OPINIONE DI PAOLO LAURENCET: Lo Stadio è stato sottratto alla nostra città e agli Aostani

Durante il consiglio comunale che si è tenuto in questi giorni il sindaco ha comunicato che il glorioso Stadio Puchoz diventerà un parco: saranno rimossi i pannelli pubblicitari che affacciano su via Torino e verrà piantato qualche albero.

Siamo passati dalla demolizione dell'intera struttura, alla realizzazione dei campi da baseball, per finire con qualche albero e la rimozione di alcuni pannelli. Mi chiedo se questa sia progettazione o programmazione? La sensazione è che sia più una questione di principio se non di orgoglio personale.

I cittadini già un anno fa si erano espressi per restituire lo Stadio al calcio. Ricordo che in pochi giorni ed in periodo di zona rossa sono state raccolte oltre mille firme a sostegno della riapertura del Puchoz quale teatro per il calcio.

Delle parole del Sindaco condivido solo il verbo restituire. Di fatto lo Stadio è stato sottratto alla nostra città e agli Aostani praticamente per tre anni, volutamente chiuso per poter dire che l'impianto non viene utilizzato. A farne le spese gli oltre 200 ragazzi e bambini che lì si allenavano. Ora, la nostra città che non è in grado di gestire e curare il verde che ha già a disposizione si ritrova con un altro parco, mentre il calcio aostano, già confinato in periferia o costretto a cercare spazio nei comuni della pleine, ora sarà relegato ancor più al confino.

Altri comuni hanno saputo organizzarsi e crescere attorno al proprio stadio, l'attuale Giunta ha preferito la via più semplice: togliere qualche pannello infischiandosene di oltre 60 anni di storia.