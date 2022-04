MONTAGNA VDA: Il Col Vert - Arnad

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

E’ uscito il mio libro “Camminare d’inverno” e pertanto abbiamo pensato che quest’inverno vi presenteremo alcuni itinerari.

Di ogni itinerario ci sarà una breve descrizione, alcuni dati tecnici e la possibilità di vedere un breve video di immagini di alcuni minuti per evidenziare le caratteristiche.

E’ uscito da poco il mio libro “Camminare d’inverno” e pertanto abbiamo pensato che quest’inverno vi presenteremo alcuni itinerari.

Di ogni itinerario ci sarà una breve descrizione, alcuni dati tecnici e la possibilità di vedere un breve video di immagini di alcuni minuti per evidenziare le caratteristiche.

Il Col Vert (Arnad)

L'itinerario percorre la montagna sopra ad Arnad seguendo belle mulattiere in pietra, perfettamente conservate, si possono inoltre visitare caratteristici villaggi di mezza quota, immersi nel verde dei boschi e delle coltivazioni.

L'itinerario si svolge sul versante esposto al sole, e a quota relativamente bassa, questo lo rende consigliabile in primavera oppure nel tardo autunno e negli inverni senza neve.

E' appena stato svolto il trail delle Traverse e allora sentieri ben puliti.

Per scheda completa dell'escursione, cartina, galleria immagini, tracciato GPS cliccare su:

http://www.montagnavda.it/a.gtsch.php?id=7934