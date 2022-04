Sciopero infermieri e del personale sanitario non medico per l'intera giornata di venerdì 8 aprile

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha comunicato la proclamazione dello sciopero degli infermieri e del personale sanitario non medico da parte del Sindacato degli Infermieri italiani Nursing Up, con l’adesione del sindacato delle professioni sanitarie COINA per l’intera giornata dell’8 aprile 2022.

In questa data potrebbero verificarsi disagi per gli utenti, ma saranno garantiti tutti i servizi e le prestazioni urgenti.

Varie le problematiche sul tavolo, tra cui il lavorio precario e massacrante.