Il Gal finanzia 27 nuovi progetti

Sono 27 i progetti finanziati con le risorse aggiuntive per le annualità 2021/22 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Valle d’Aosta 2014/22 per un importo totale dei lavori di 3.353.418,86 e con un contributo a fondo perduto di 2.565.540,08 €.

Tutti gli interventi previsti concorrono a migliorare l’attrattività turistica e a valorizzare le peculiarità dei diversi territori coinvolti.

Attraverso il Bando Sostegno a investimenti di fruizione pubblica di infrastrutture ricreative. informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, ad esempio sarà realizzato un itinerario cicloturistico culturale alla scoperta di Pontey e delle macine della Valmeriana per rendere accessibile alle e-bike il tour delle Macine della Valmeriana, aggiungendo nuovi percorsi a bassa quota per mettere in rete i punti di interesse dei Comuni di Pontey e Châtillon.

Sempre attraverso questo bando, sarà realizzato un parco giochi tematico in loc. Vignat, nei pressi del Foyer de Fond a Champorcher, composto da un tracciato di barefooting che richiama la forma di una chiocciola. Il percorso sarà intervallato da installazioni ludiche tra cui stazioni di equilibrio, di agilità e di gioco e due aree relax ispirate a due animali fortemente presenti nel Parco del Mont Avic.

Attraverso il Bando Sostegno per investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale, sarà valorizzato il Castello di Cly a Saint-Denis attraverso l’installazione di un impianto di illuminazione, che permetterà di organizzare le visite in orario serale e l’organizzazione di manifestazioni nel periodo estivo. Ad Oyace verrà restaurato il Ponte monumentale della Betenda e riqualificati i percorsi di accesso per consentirne la fruizione, ampliare l’offerta culturale dell’area. Il Ponte è un passaggio obbligato del Tor des Géants che necessita di essere riqualificato anche per ragioni di sicurezza, oltreché di attrattività turistica. A Brusson verranno restaurati gli interni della Cappella di San Valentino.

Il Bando Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività non agricola finanzierà invece un intervento di restauro, ristrutturazione, ripristino e riutilizzo del complesso della storica Casa Alpina dei Padri Barnabiti ad Ollomont, come spazio multifunzionale per il mondo dell'artigianato. Oltre a questo è prevista la realizzazione di un nuovo spazio benessere esterno a servizio di un affittacamere nel Comune di Verrayes.

«Si tratta di una serie di interventi molto diversi fra loro - commenta il presidente del Gal Alessandro Giovenzi -, grazie ai quali i fondi europei contribuiranno alla vivacizzazione e rivitalizzazione del micro-tessuto economico locale. Il Gal è così ora impegnato su due fronti: garantire il corretto utilizzo e la rendicontazione dei fondi messi a disposizione nel settennio 2014/22 ed elaborare la strategia per il periodo 2023/27, sempre con la finalità di offrire agli enti locali e alle piccole medie imprese turistiche e rurali nuove opportunità di crescita e sviluppo, a beneficio della collettività».

I dettagli degli altri progetti finanziati saranno pubblicati sul sito del GAL e promossi attraverso il profilo Facebook dell’Associazione.