Delegazione dell'Assemblea parlamentare della Francofonia incontra il Presidente Casellati

“Con una delegazione dell’assemblea parlamentare della Francofonia abbiamo avuto un incontro in Senato con la Presidente Maria Elisabetta Casellati, nel corso del quale abbiamo espresso la nostra richiesta di una partecipazione del Parlamento italiano in virtù degli storici rapporti d’amicizia e dell’importante presenza in Italia di cittadini francofoni.”

Così in una nota il senatore valdostano Albert Lanièce a guida della delegazione composta dal parlamentare francese M. Jacques Krabal, dal deputato belga M. Jean-Charles Luperto, dal parlamentare lussemburghese M. Mars Di Bartolomeo, dalla senatrice belga Mme Nadia El Yousfi, dal deputato Svizzero M. Pierre-André Comte e dal Consigliere M. Fatmir Leci.

“Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta partecipa da tempo a quest’organismo. Partendo da questa presenza si può costruire un coinvolgimento del parlamento italiano. Come senatore valdostano ho offerto la mia disponibilità per favorire questo processo.

In tutti gli incontri che abbiamo avuto – ha aggiunto - abbiamo raccontato delle profonde radici di quest’assemblea e l’importanza che ha svolto nel tempo per affermare i valori della democrazia e della cooperazione all’interno del mondo francofono e con quei paesi che sono legati alla cultura francofona da antichi legami d’amicizia. Tutti impegni legati dal valore supremo dell’amicizia e della collaborazione tra i Paesi e i popoli che mai come in questo momento storico assumono un significato particolare.

E' stata una giornata positiva e importante e per questo – ha concluso – spero davvero che anche il Parlamento italiano accolga la richiesta di consolidamento dei rapporti e degli scambi con questa realtà. Da parte mia ci sarà il massimo impegno.”