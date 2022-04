PCP detta le priorità per avviare la verifica di maggioranza

La delegazione di PCP ha indicato tre punti prioritari che sono la base per qualsiasi confronto programmatico:

1) Riforma del sistema elettorale regionale . Quanto sta avvenendo con la progressiva e rapida sfarinatura della maggioranza nata dopo le elezioni anticipate del settembre 2020 è l'ennesima conferma che l'attuale sistema non consente stabilità. Mortifica i programmi e porta a esiti che sono in contrasto con la volontà degli elettori. Occorre quindi un impegno ad approvare rapidamente, entro un trimestre, una nuova legge regionale che preveda l'elezione diretta del Presidente e della maggioranza con il suo programma di legislatura, e che assicuri al contempo una maggiore rappresentanza femminile.

2) Riesame delle scelte in materia sanitaria sia per quanto concerne il nuovo ospedale regionale sia per quanto concerne l'organizzazione della sanità territoriale non limitandosi all'individuazione degli spazi, ma valorizzando il capitale umano socio-sanitario in tutte le sue componenti (medici, infermieri, oss, riabilitatori …) e riorganizzando in maniera sostenibile i vari servizi (adi, ca, usca …). Tenuto conto dell'aumento della povertà e delle nuove emergenze sociali legate anche alla pandemia bisogna investire maggiormente nella riforma e nel finanziamento dei servizi relativi alle politiche sociali per rispondere ai nuovi bisogni e rendere il sistema di welfare più efficiente e non burocratico.

3) Forte impegno per la ferrovia con: a) azioni di monitoraggio e supporto all' elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta; b) realizzazione contestuale di opere importanti alle stazioni di Aosta (con raddoppio dell'attuale sottopasso), di Nus e di Hône; c) realizzazione di interventi sulla infrastruttura ferroviaria che consentano maggiore rapidità e regolarità dei treni; d) riapertura entro la fine del 2023 della tratta ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier.

La delegazione di PCP ha chiesto a questa parte di autonomisti di avere risposte chiare e precise su questi tre punti, "richiesta che costituisce la premessa ineludibile per qualsiasi ulteriore ragionamento su maggioranze e programmi di governo".