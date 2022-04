L'OPINIONE DI UN LETTORE: Lega o non Lega Pour l'Autonomie sì o no

Egreggio Direttore Minuzzo,

come già in altre occasioni avrei il piacere di condividere con Lei alcuni punti di vista nell’intento di ricevere suoi commenti che in me suscitano sempre molto interesse e arricchimento di vedute. Faccio riferimento a quanto scritto in “Chez nous” e sulla crisi della Maggioranza in Regione.

In questi due anni dalle elezioni regionali abbiamo assistito ad un estenuante lavoro di “laboratorio” dove i vari “scienziati” della politica valdostana - più dei “Frankenstein” che altro purtroppo - si sono prodigati per far reggere una maggioranza di governo in Regione; evidentemente la formula della stabilità come quella della creazione dell’oro rimane una chimera anche per le menti più abili degli scafati alchimisti nostrani.

Certo sono state prese diverse strade per cercare di mantenere una rotta che evidentemente prevedeva un governo a trazione Unionista sorretto dalle correnti sia Autonomista sia “Sinistrorsa” che parevano condividere più affinità elettive col Mouvement.

Ad oggi si può dire però che, nonostante l’epurazione della parte ritenuta più oltranzista della sinistra e l’ostinazione nell’isolare in minoranza gli Autonimisti Rollandiniani, tutte le strade imboccate non hanno portato molto lontano la maggioranza Lavevaz; anzi sembra di assistere alla ormai consueta giostra che, oltre a ruotare baricentrica su sé stessa, suona sempre la stessa musica. Come sempre, la peculiarità che contraddistingue questa giostra è che nessuno vuole scendere per non correre il rischio di “perdere” il biglietto del prossimo giro, perché si sa che il biglietto ha validità di 5 anni e quindi perché rinunciare all’emolumento dovuto?

Meglio tentare qualunque ipotesi…finchè c’e’ tempo...ma poi lo abbiamo ancora tutto questo tempo da investire nella ricerca della quadratura del cerchio?

Certo è che i risultati delle elezioni hanno portato sulla scena politica dei soggetti che nonostante i vari riposizionamenti di “casacche” non riescono ad uscire da una sorta di “pentagramma” i cui vertici sono rappresentati principalmente dall’ UV, dalla “Sinistra” (Fed.Progr- PD), dalla Destra (Lega e oggi Forza Italia) e dagli Autonomisti scissi in due categorie: i pro UV e gli altri. Mantenendo quindi la guida Unionista, cambiano gli addendi ma il risultato non sembra essere mai sufficiente, si ritorna al fatidico 18. Questa volta la scelta repentina di mettere in discussione la Maggioranza, a mio avviso, è apprezzabile se non altro si dovrebbe evitare a chi governa l’esposizione a possibili ricatti su qualunque votazione futura.

Certo, prima di gettare la spugna, mancano ancora almeno (e almeno significa che ce ne saranno di più) due scenari da “verificare”: il primo potrebbe essere quello più spostato a Destra e qui potrebbe trovare una spiegazione comprensibile la “rinascita” di Forza Italia che unita alla Lega e all’UV porterebbero la Maggioranza a 20 con “soli” tre soggetti politici; certo potrebbe essere un vero azzardo puntare sull’affidabilità degli accordi da sottoscrivere viste le doti camaleontiche già ampiamente dimostrate da diversi esponenti, comunque se l’alternativa rimane andare ad elezioni anticipate, un giro di giostra lo può valere anche questa soluzione.

L’ipotesi Lega però potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio per l’UV perché se da un lato continua ad esercitare l’ostracismo dei cugini di Puor l’Autonomie e, dall’altro lato aiuta a “semplificare” i rapporti con la “Jungla disomogenea e personalistica degli Autonomisti, potrebbe portare la Lega ad esercitare i suoi diritti di Primo Partito eletto rivendicandone, per esempio, la Presidenza della Giunta quantomeno.

Questo potrebbe essere un punto cruciale per l’attuale proposta di “Governissimo” che pare piacere soprattutto a chi molto probabilmente ne rimarrà fuori...anche perché se in Italia c’è una figura come Draghi voluta dal Presidente della Repubblica per mettere una pezza e un freno all’inettitudine della Politica nazionale, qui “Chez nous” chi mai avrebbe il potere (e le capacità) di fare rispettare gli accordi presi anche a quegli eletti che fino ad oggi hanno fatto del libertarismo la propria bandiera?

Probabilmente questa ipotesi potrebbe anche convincere chi ostacola eventuali accordi con gli ex unionisti a rivedere le loro “convinzioni” e dare il consenso per l’ingresso in Maggioranza di Puor l’Autonomie. Questo allargamento oltre a rafforzare la Maggioranza a 20 potrebbe rappresentare una concreta possibilità di realizzare, per alcuni mai doma, la apparentemente sopita Reunion con tutti i desiderata che ne potrebbero conseguire.

Ma se dovesse essere scelta la “Große Koalition” secondo Lei Direttore, ci saranno speranze di varare una nuova legge elettorale per sbloccare efficacemente la situazione o continueremo ad essere “sotto schiaffo” dei personalismi, dei veti incrociati, degli umori più o meno rancorosi dei magnifici 35 ancora per molto?

R.M.

Grazie Caro Lettore, le sue suggestioni sono davvero intigranti e per certi aspetti condivido. Penso che una nuova legge elettorale non rappresenti la panacea di tutti i mali. I mali stanno in quelli che lei definisce i vari “scienziati” della politica valdostana - più dei “Frankestein”. Mi auguro e auguro ai valdostani che gli 'autonomisti' abbiano uno scatto di reni e abbiano il coraggio di non aprire tavoli con i transfughi dell'ultima ora e dei cambi di casacca in corsa. Infine penso che gli 'autonomisti' prima di aprire tavoli con chiunque sia prioritario che si schiariscano le idee e ricompongano una forte coalizione autonomista rollandiniani (come li definisce lei; io preferisco dire quelli di Pour l’Autonomie per via dei giovani che vi militano) compresi. Tutti nuovamente sotto la bandiera dell'Uv. Pi.Mi.