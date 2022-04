MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE AD AOSTA NELLA ZONA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di scavo per la posa e il ripristino di condotte della rete elettrica per conto della società “Deval” in piazza della Repubblica, dall’intersezione con via Aubert fino alla cabina elettrica di via Monte Solarolo all’altezza del civico n. 20, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione in vigore dal 6 al 9 aprile 2022:

∙ chiusura al traffico di via Monte Solarolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Monte Pasubio, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada per tutti i veicoli (a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori). Sarà consentito il transito nei due sensi di marcia, a Nord del cantiere, con limite di velocità di 20km/h, ai soli titolari di posto auto privato nel tratto di strada in questione;

∙ divieto di transito per tutti i veicoli, con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, compresi i bus adibiti al trasporto pubblico (a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori che debbano proseguire per l’area di cantiere di via Monte Solarolo) in piazza della Repubblica, con obbligo di svolta a destra per l’area di parcheggio o per via Monte Grappa e, per i soli autorizzati al transito nelle ZTL, di

proseguire diritto lungo via Aubert;

∙ inversione del senso di marcia nel parcheggio situato sul lato Sud di piazza della Repubblica con obbligo di procedere in direzione Est-Ovest e con obbligo di svolta a destra, in uscita dallo stesso, lungo viale Partigiani, con contestuale posizionamento trasversale di un new jersey sulla corsia Est di accumulo (a Sud dell’uscita del parcheggio) per permettere l’uscita agevole dallo stesso;

./.

∙ in via Aubert, per i veicoli che transitano con senso di marcia Est-Ovest, obbligo di svolta a sinistra lungo il parcheggio interno di piazza della Repubblica o per via Monte Grappa;

∙ in via Monte Grappa, per i veicoli che transitano con senso di marcia Sud-Nord, obbligo di svolta a sinistra lungo il parcheggio interno di piazza della Repubblica, e per i soli autorizzati al transito nelle ZTL di svolta a destra lungo via Aubert;

∙ inversione del senso di marcia in via Monte Pasubio con obbligo di direzione Ovest Est, nel tratto di strada compreso tra via Monte Vodice e via Monte Solarolo, con obbligo di fermarsi, dare la precedenza e di svolta a sinistra o proseguire diritto (solo se autorizzati), in attestazione su via Monte Solarolo.

∙ obbligo di svolta a destra, lungo via Monte Solarolo, per tutti i veicoli provenienti da via Tourneuve.