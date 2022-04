Pellegrinaggio militare a Lourdes aperto agli amici degli Alpini

Chi fosse interessato può contattare Carlo Bionaz, presidente dell’Associazione Alpini Valle d’Aosta. Ancorché si tratti di un pellegrinaggio ‘militare’ è aperto anche a chi non è in armi oppure faccia non abbia portato il cappello con la penna. Molti si chiedono cosa significhi fare un pellegrinaggio a Lourdes. Lourdes è considerato spesso un luogo dedicato esclusivamente per il pellegrinaggio degli ammalati e delle persone anziane.

Niente di più sbagliato. Basta chiederlo alle tantissime persone che visitano questo luogo per dipanare problemi. Chiedetelo alle centinaia di volontari di ogni età che donano il proprio tempo nell’accompagnare gli ammalati e tornano da questa esperienza con la certezza che il proprio “dare” è niente rispetto alla testimonianza di sofferenza nella fede che hanno ricevuto “in dono” dagli ammalati.

C’è chi ha scritto: “Il Pellegrinaggio a Lourdes è il primo tassello, il primo capitolo di un progetto che Gesù ha consegnato da realizzare a Sua e nostra Madre Maria. Lei è stata incaricata di prendere per mano l’umanità e farla camminare sul ‘sentiero stretto’ e difficile che porta alla salvezza eterna’.

Lourdes è una cittadina nel sud-ovest della Francia, ai piedi dei Pirenei. È famosa in tutto il mondo per il santuario di Nostra Signora di Lourdes, un importante luogo di pellegrinaggio cattolico. Ogni anno, milioni di visitatori si recano alla grotta di Massabielle dove nel 1858 la Vergine Maria sia apparsa a una donna locale. I pellegrini possono bere o bagnarsi nella sorgente d'acqua che sgorga dalla grotta.

Un’occasione dunque immergersi nell'emozione spirituale di Lourdes.

Scoprire un villaggio pirenaico che è diventato uno dei più grandi luoghi di pellegrinaggio del mondo. Così è stato fin dalle apparizioni della Vergine Maria a Bernadette Soubirous nel 1858. Si entra nel santuario di Notre-Dame de Lourdes. Si passa davanti alla grotta delle apparizioni.