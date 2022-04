Tutela della natura, Regione e Agesci insieme per la promozione della riserva naturale regionale Tsatelet

La riserva naturale regionale, istituita nel 1993, è da sempre una meta privilegiata per gli scout valdostani che, fin dal 1946, hanno iniziato a frequentarla per alcune loro attività, attribuendole anche il nominativo di Quota BP, dalle iniziali del fondatore dell’associazione, Robert Baden-Powell.

La convenzione intende promuovere la collaborazione con l’Agesci - Gruppo scout Aosta 1 in virtù degli obiettivi perseguiti dall’associazione stessa, tesi a favorire metodi educativi per le giovani generazioni in sintonia con l’ambiente naturale e coerenti con le finalità istitutive stesse delle aree naturali protette, assicurate dalla Regione.

La collaborazione trova riscontro anche a livello nazionale: nei giorni scorsi, infatti, Federparchi e Agesci hanno stipulato un’intesa che indica la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e la promozione di modelli di sviluppo sostenibili quali obiettivi comuni nell’ambito delle loro rispettive competenze.

In base alla convenzione siglata nei giorni scorsi, la Regione, attraverso la Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette, e l’Agesci - Gruppo scout Aosta 1, organizzeranno momenti di formazione e informazione per gli scout sul significato delle aree naturali protette, sulle loro peculiarità e sulla loro fruizione e attività divulgative compatibili con le esigenze di conservazione della riserva naturale. Gli scout del Gruppo Aosta 1, inoltre, grazie alla frequentazione assidua dell’area, contribuiranno alla sua tutela segnalando eventuali criticità o problematiche riscontrate.

“Si tratta di una nuova e interessante esperienza di collaborazione per la conservazione del nostro ambiente naturale, - commenta il Presidente della Regione Erik Lavevaz, Assessore all’Ambiente ad interim - all’insegna del dialogo e della condivisione, rivolta alle giovani generazioni, più attente alla tutela del nostro pianeta e alla promozione di modelli di sviluppo sostenibile”.