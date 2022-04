ÉVANGILE DE DIMANCHE: VA, ET DÉSORMAIS NE PÈCHE PLUS

Les évangiles de ce temps fort de carême mettent en évidence la misère humaine et l'inondation de la miséricorde de Dieu. Dimanche passé, le Père accueille avec tendresse le fils qui a dilapidé ses biens. Aujourd’hui, Jésus pardonne la femme adultère qui doit mourir selon la loi de Moise. Peut-on séparer la justice du pardon, la vérité de la miséricorde? Dans cet épisode, Jésus nous montre que la miséricorde de Dieu est sa justice et la justice de Dieu est sa miséricorde.

1. EN JÉSUS, AMOUR ET VÉRITÉ S'EMBRASSENT, JUSTICE ET PARDON SE RENCONTRENT.

Le contexte de cet extrait de l'évangile de la femme adultère est l'enseignement de Jésus au temple. Au moment où Jésus enseignait, on lui présente une femme attrapée en fraglant délit d'adultère. Mais ce qui est étonnant, c'est la femme qui est condamnée, alors que le péché était commis à deux. Quelle injustice! Quelle mutilation de la vérité!

Voici la question qu'on pose à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils disent: "Maître, la loi de Moise autorise de lapider des femmes attrapées en adultère. Qu'en dis-tu"? Si Jésus dit qu'il faut appliquer la loi, il ne serait plus considéré comme un prophète. S'il dit qu'il ne faut pas la tuer, il serait contraire à la loi de Moise. La justice sans pardon et la vérité sans la miséricorde, conduisent à l'arbitraire. La vérité de Jésus est vivante, pleine de bonté, considère l'être dans son concret et dans sa totalité. La femme n'est pas que pécheresse. Il y a l'image de Dieu en elle qu'il faut protéger et promouvoir. Romano Guardini appelle Jésus qui incarne cette vérité affectueuse est "Le concret vivant". La réponse de Jésus résoud le conflit entre la justice et le pardon, la vérité et la miséricorde. Devant les personnes acharnées et enragées contre la femme, Jésus réagit par le silence, le geste et la parole libératrice.

2. LE SILENCE, L'ÉCRITURE, LE REGARD, LA PAROLE.

LE SILENCE: La réaction de Jésus est étonnante. Il ne se précipite pas à répondre aux accusations qui chargent la femme. Son silence met dans l'embaras la foule. C'est un silence éloquent, car tout en Jésus est enseignement. C'est un silence qui interpelle, qui conduit chacun de nous à l'examen de conscience.

LE REGARD: Romano Guardini appelle ce regard attentif, "le regard qui écoute".

Jésus ne regarde pas la femme car en ce moment délicat, son regard compromettrait son projet de libérer la femme et la foule. Souvent, nos regards sont pleins d'arrogance, ménaçants. C'est ce genre de regard révolte Jean Paul Sartre jusqu'à affirmer que "l'enfer ce sont les autres". Jésus regarde et écrit par terre.

L'ÉCRITURE: Nous ne savons pas ce qu'il a écrit. Voulait-il montrer que les prophéties sont déjà accomplies par sa présence? La première lecture soutient cette hypothèse. Les jours méssianiques annoncés sont déjà arrivés, où le Seigneur fera une chose nouvelle en faisant passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides.

LA PAROLE: Jésus dit trois paroles: "Qui est sans péché lui lance la première pierre"; "Où sont tes accussteurs?"; "Moi je ne t'accuse pas, va et ne pèche plus".

À ce moment-là, la femme passe de la mort à la vie au moment où elle devrait passer de la vie à la mort. Jésus fait germer en elle l'espérance et la joie de vivre.

3. QUI EST CETTE FEMME?

Qui est cette femme accusée d'adultère et qui attend la mort?

Nous ignorons son nom et ses origines. Ce que nous pouvons imaginer, sont ses états d'âme. Elle est humiliée, détruite dans son coeur, dévastée dans son intériorité. Elle représente toutes les jeunes filles, rendues esclaves, vendues comme des objets d'usage dans des maisons de prostitution, condamnées à la drogue et aux autres traitements inhumains.

Nous ne savons pas ce que la femme adultère est devenue après la rencontre décisive. Est-elle devenue son disciple? Fait-elle partie de ces femmes qui suivent Jésus au calvaire?

Ce que nous pouvons intuitionner est que la femme n'a pas peut-être repris ses habitudes. Elle est passée de la mort à la vie. Elle vivait déjà dans la mort vitale dans cette vie mortelle. Jésus lui donne la dignité des enfants du Père sans encouragé l'adultère. Il a démasqué la racine du mal présent en toute personne qui peut conduire à toute forme de péché. Il ne l'appelle pas prostituée, adultère, mai "femme", le titre de la Vierge Marie aux noces de Cana et sur la croix. En plus, Jésus ne donne pas de conseils, de monitions, sur la manière dont la femme doit se comporter dans l’avenir. Jésus ne lui donne pas non plus de leçon morale du permis et du prohibé. Il lui tout simplement: « Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pèche plus ».

4. PRIÈRE DE GUÉRISON

Bénis sois-tu Seigneur qui n'est pas venu pour nous juger. Toi dont le souci est que tous soient sauvés et que nous ayons la vie en abondance, guéris nos inclinations invincibles. Toi la Parole libératrice, pose ton regard de miséricorde sur toutes les personnes qui subissent tant de violences et humiliations. Dis seulement une parole et nous serons guéris. Amen.



Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera