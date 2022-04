Saint-Pierre: Fratelli d'Italia in corsa per il sindaco e vice sindaco

I candidati sindaco e vicesindaco della lista civica trainata da Fratelli d'Italia alle prossime elezioni comunali di Saint-Pierre, il primo comune valdostano ad essere stato sciolto per mafia nel febbraio del 2020 sono stati ufficializzati dal coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta Alberto Zucchi durante una conferenza stampa aperta al pubblico, alla Bcc valdostana di Aosta.

All'incontro hanno partecipato anche il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida e l'assessore alla Regione Lombardia Lara Magoni, in visita in Valle in occasione della Fiera di Sant'Orso.

Questa lista "segna il ritorno di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni comunali e nelle future elezioni regionali", spiega Zucchi.