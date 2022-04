La prima Fiera di Sant'Orso primaverile edizione 1022

Le note della banda musicale di Aosta hanno inaugurato come da tradizione la Fiera di Sant'Orso, edizione 1.022, in programma per oggi e domani per le vie del centro storico di Aosta. La più importante kermesse dell'artigianato dell'arco alpino, che da tradizione si svolge il 30 e il 31 gennaio, è stata rinviata al 2 e 3 aprile per via dell'emergenza Covid.

Questa mattina alle 8 l'inaugurazione: il tradizionale corteo delle autorità civili e militari, accompagnato dalla banda musicale di Aosta, è partito dall'Arco d'Augusto per raggiungere la Porta Praetoria, dove il vescovo di Aosta, Franco Lovignana, ha benedetto tutti gli artigiani. Saranno 906 gli espositori protagonisti della due giorni di Fiera.

A disposizione dei visitatori anche l'Atelier des métiers di piazza Chanoux, con i maestri artigiani, e il padiglione enogastronomico di piazza Plouves, con le eccellenze valdostane.

Questa sera, alle 18, nella chiesa di Sant'Orso sarà celebrata la messa in onore di tutti gli artigiani, mentre alle 20.45, al Teatro Splendor, andrà in scena il concerto "La Corda Frouteye" a cura dei Trouveur Valdotèn et amis.

Luigi Bertschy, Vicepresidente della Regione Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro.

Le premiazioni degli artigiani sono previste per domani, alle 15.30, in piazza Chanoux. Per passeggiare tra i banchetti delle vie del centro storico è raccomandata la mascherina chirugica.

Saranno invece obbligatori mascherina e green pass base per accedere ai punti "rossoneri", a cura delle pro loco valdostane, e al padiglione enogastronomico, semplice mascherina per accedere all'Atelier des métiers.