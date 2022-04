Appello del Papa 'la gente ha sete di pace, non dell’aggressività infantile di qualche potente

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

A Malta si intrecciano pagine di storia delle origini del cristianesimo con quelle del Pontificato di Papa Francesco, accolto al suo arrivo dal presidente George William Vella. Incontrando le autorità e il corpo diplomatico nella "Grand Council Chamber" del Palazzo del Gran Maestro, a La Valletta, il Papa sottolinea che in Europa si è abbattuto il vento gelido della guerra che "porta solo morte, distruzione e odio". E ricorda che proprio nell'arcipelago maltese fu data ospitalità a san Paolo mentre era diretto a Roma: l’Apostolo delle genti e i suoi compagni di viaggio furono trattati “con rara umanità”. “Venendo da Roma - afferma Francesco - sperimento anch’io la calorosa accoglienza dei maltesi”. Malta, che non solo per la sua posizione può essere definita “il cuore del Mediterraneo”, è un crocevia che “ha saputo accogliere e armonizzare influssi provenienti da molte parti”. Una diversità di influssi, osserva Francesco, che “fa pensare alla varietà dei venti che caratterizzano il Paese”: “Non a caso nelle antiche rappresentazioni cartografiche del Mediterraneo la rosa dei venti era spesso collocata vicino all’isola di Malta”. (Ascolta il servizio con la voce del Papa)

Il Pontefice indica proprio “l’immagine della rosa dei venti, che posiziona le correnti d’aria in base ai quattro punti cardinali, per delineare quattro influssi essenziali per la vita sociale e politica di questo Paese”. È prevalentemente da nord-ovest “che i venti soffiano sulle isole maltesi”.



Il nord richiama l’Europa, in particolare la casa dell’Unione Europea, edificata perché vi abiti una grande famiglia unita nel custodire la pace. Unità e pace sono i doni che il popolo maltese chiede a Dio ogni volta che intona l’inno nazionale. La preghiera scritta da Dun Karm Psaila recita infatti: “Dona, Dio Onnipotente, saggezza e misericordia a chi governa, salute a chi lavora, e assicura al popolo maltese unità e pace”. La pace segue l’unità e sgorga da essa. Ciò richiama l’importanza di lavorare insieme, di anteporre la coesione a ogni divisione, di rinsaldare radici e valori condivisi che hanno forgiato l’unicità della società maltese.



Per garantire una buona convivenza sociale, “non basta consolidare il senso di appartenenza; occorre rafforzare le fondamenta del vivere comune, che poggia sul diritto e sulla legalità. L’onestà, la giustizia, il senso del dovere e la trasparenza sono pilastri essenziali di una società civilmente progredita”. “La casa europea, che s’impegna nel promuovere i valori della giustizia e dell’equità sociale - spiega il Papa - è anche in prima linea per la salvaguardia della più ampia casa del creato”.

L’ambiente in cui viviamo è un regalo del cielo, come ancora riconosce l’inno nazionale, chiedendo a Dio di guardare la bellezza di questa terra, madre adornata della più alta luce. È vero, a Malta, dove la luminosità del paesaggio allevia le difficoltà, il creato appare come il dono che, fra le prove della storia e della vita, ricorda la bellezza di abitare la terra. Va perciò custodito dall’avidità vorace, dall’ingordigia del denaro e dalla speculazione edilizia, che non compromette solo il paesaggio, ma il futuro. Invece, la tutela dell’ambiente e la giustizia sociale preparano l’avvenire, e sono ottime vie per far appassionare i giovani alla buona politica, sottraendoli alle tentazioni del disinteresse e del disimpegno.