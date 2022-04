BRECHT HA SCRITTO

"(…) Con coloro che non riflettono e mai dubitano

si incontrano coloro che riflettono e mai agiscono.

Non dubitano per giungere alla decisione, bensì

per schivare la decisione. Le teste

le usano solo per scuoterle. Con aria grave

mettono in guardia dall'acqua i passeggeri di navi che affondano.

Sotto l'ascia dell'assassino

si chiedono se anch'egli non sia un uomo (…)".