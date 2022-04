Stella Alpina ribadisce impegno nella maggioranza

Più che carota c’è bastone nel commento della Stella Alpina alla notizia che un suo uomo di punta, il consigliere regionale Pierluigi Marquis, ha annunciato l’addio al movimento che contribuito a fondare e che per diversi lustri ne ha condiviso le fortune.

“Ringraziamo il consigliere Marquis – legge in una nota del movimento - per le tante battaglie politiche condivise e per aver ricoperto, per Stella Alpina, importanti cariche, in partecipate, nel comune di Saint Vincent, in Comunità Montana, in Consiglio regionalecome Consigliere, Assessore e Presidente della Regione”. E ancora “Rispettiamo la decisione di Pierluigi e gli auguriamo le migliori fortune nella nuova casa che ha scelto mantenendo il ruolo di Consigliere guadagnato sul campo grazie anche al supporto di Stella Alpina”.

E qui termina il fair play per lasciar posto ad una dura riflessione che sottintende un dura critica all’iniziativa del suo ex consigliere. “Stella Alpina ha avviato una profonda riflessione e ha intrapreso confronti con movimenti e forze politiche che si riconoscono nei valori e nei principi del centro a cui, da sempre, appartiene e che condivide con la sua anima autonomista”. E se questo non bastasse tra le righe della nota si leggono le contraddizioni contestate a Marquis. Infatti della nota Stella “ribadisce la sua ferma volontà di proseguire la sua azione politica, con la coerenza e la responsabilità delle sue donne e dei suoi uomini all’interno di un’area moderata, popolare europea e federalista in cui la nostra autonomia possa trovare piena attuazione”.

Ed infine l’affondo quando precisa: “Stella Alpina ritiene che la politica, soprattutto in momenti come quelli attuali, debba coincidere con la capacità di assumersi responsabilità e di saper operare rendendo concrete quelle che altrimenti resterebbero semplici enunciazioni di principio”.

Ed in prospettiva e alla luce del dibattito in corso per il rafforzamento della maggioranza regionale Stella Alpina ricorda di aver deciso “di aderire al Governo Regionale attuale in un momento delicatissimo per la società e la politica valdostana e, con lo stesso spirito e la stessa coerenza, noi abbiamo intenzione di mantenere fede agli impegni presi e alla parola data”.