L’importanza della stabilità; firmato Uv e Av-VdA Unie

«Proseguiamo insieme l’azione di governo e il confronto tra i nostri movimenti, che si aprirà ad un dialogo con le altre forze politiche in Consiglio Valle. Ci sono molte cose da fare e su questo bisogna discutere.»

Così i gruppi consiliari di UV e AV-VdA Unie commentano i riposizionamenti annunciati all’interno del Consiglio regionale.

«La scelta comunicata dal Consigliere Marquis - continuano i Consiglieri dei due gruppi - permette di fare chiarezza e definire quali siano le forze in campo. I Consiglieri dell’area autonomista confermano la loro unità nel portare avanti un lavoro fatto di azione e di ascolto per garantire quanto è più importante: la governabilità.»

Duro anche il commento di Adu sulle scelte di Marquis

La carriera politica di Baccega, Rini e ora Marquis: da ultrà dell'autonomismo a sostenitori di un partito nazionale centralista e di destra, come Forza Italia. Per anni protagonisti e complici del malgoverno valdostano, oggi si reinventano un’opposizione. Chissà, magari li rivedremo presto in maggioranza, magari assieme al PD valdostano e satelliti. Un tempo si sarebbe potuto pensare a un pesce d'aprile, ma la politica valdostana ha ormai superato ogni possibile fantasia, ogni senso del pudore. Ambiente Diritti Uguaglianza in Vda