Unrae: immatricolazioni in timida ripresa nel 2021

Stando ai dati dell’UNRAE - l’Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri - il settore dell’automotive sta dando dei timidi segnali di ripresa. Sebbene infatti i livelli del pre-covid siano ancora lontani, i dati del 2021 rivelano un leggero aumento sul 2020, che lascia ben presagire.

Immatricolazioni auto + 5,8% veicoli commerciali +15%

Sono state 1.475.393 le autovetture immatricolate in Italia nel corso del 2021, tra privati, aziende, società di noleggio, noleggi a lungo termine e autoimmatricolazioni, a fronte delle 1.393.556 immatricolate in tutto il 2020. Oltre 80000 veicoli in più che si traducono in un +5,8% del 2021 sul 2020, dato sicuramente positivo.

Meno lusinghiero il confronto con il 2019, che con quasi due milioni di auto immatricolate (1.928.129) è ancora inarrivabile. Una differenza di 452736 auto che equivale ad un ingeneroso -23,5% sul periodo pre-covid.

Segnali più nettamente positivi arrivano dal settore di furgoni e veicoli commerciali.

Con 184.220 veicoli immatricolati a fine dicembre, il comparto registra solo il -2,2% rispetto alle immatricolazioni del 2019 (che erano state 188.635) e ben il 15% in più rispetto alle 160.252 del 2020.

Da segnalare solo una flessione nel comparto del noleggio furgoni a breve termine, -18% sul 2019 (ma comunque un +25% sul 2020).

Nel 2021 un’auto su tre è ibrida

I dati dell’UNRAE fotografano anche il cambiamento in atto nella mobilità, con la crescita delle motorizzazioni ibride ed elettriche su quelle tradizionali.

Le ibride benzina hanno visto un incremento sostanziale (+305%), passando dalle 91.082 del 2019 alle 427.924 del 2021.

Più contenuto in numeri assoluti l’aumento delle ibride-diesel, passate da 18.971 a 58.409, che in percentuale si traduce in un aumento del 207%.

Cresce anche l’elettrico con 136.854 veicoli immatricolati nel 2021, +700% sul 2019 e +128% sul 2020.

Più di un’auto su tre (38%) tra quelle immatricolate nel 2021 è ibrida o elettrica. Nel 2019 erano il 6,6%, nel 2020 il 20%.

Calano invece nettamente le immatricolazioni solo benzina (-38,7% sul 2019) e solo diesel (-56,8%).