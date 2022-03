“La saggezza nelle fiabe”, laboratori teorico-creativi associazione La Clé d’Or

Le fiabe, anticamente trasmesse oralmente, sono ricche di significati che toccano tante sfere dell’animo umano e del mondo, conducendo l’essere umano nel cuore, sede del coraggio, risvegliandone l’immagine e facendogli scoprire antichi regni, i quali sono anche i suoi regni interiori.

“La saggezza nelle fiabe”, è un laboratorio organizzato dall’associazione dall’associazione La Clé d’Or e propone tre incontri pratico-teorici per il mese di aprile.

Le fiabe suggeriscono ed ispirano rinnovamenti interiori, con significati legati a metamorfosi e riti di iniziazione e ci invitano ad interrogarci su noi stessi e su quello che ci sta attorno. Un'introduzione teorica sugli archetipi Re, Eroe e Fata aiuterà i partecipanti a comprendere il linguaggio della fiaba scelta per la serata al fine di illuminare le chiavi in essa nascoste, che sono lo specchio della nostra psyché. Seguirà un laboratorio creativo con colori, tessuti e altro materiale: un prezioso momento per raccontare la fiaba interiore o fissare un'ispirazione. Il laboratorio è curato da Maria Rosa Vivaldo, laureata in Filosofia e Scienze tecniche psicologiche, formata da Jean Pascal Debailleul, ideatore di "Vivre la magie des contes" a Parigi.

Gli appuntamenti sono per giovedì 14, 21 e 28 aprile dalle 20.30 alle 23.00 presso lo studio della dottoressa Lidia D’ippolito in Via Chanoux 16/18 a Pont-Saint-Martin.

Per informazioni e iscrizioni: associazionecledor@gmail.com o 347 4103882.