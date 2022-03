Roma, gabbiani in picchiata in cerca di cibo sui mezzi Ama…

Gianicolo. Vane le richieste di spostare altrove i camioncini carichi di immondizia

Decine di gabbiani in picchiata sui rifiuti lasciati scoperti dai camioncini dell’Ama, da anni parcheggiati in via Garibaldi, a Trastevere. Si tratta di una questione nota nel rione, che offusca l’immagine della capitale di fronte ai tanti turisti a zonzo su una delle più belle passeggiate di Roma, ma che non si riesce a risolvere.

Petizioni, mozioni del consiglio municipale e promesse politiche, da anni, non sono bastate a rimuovere l’antiestetico e maleodorante rimessaggio all’aperto. «Sembra Uccelli di Hitchcock!» il commento di molti, dopo un video pubblicato su Facebook ha indignato un po' di gente con una ricorrente affermazione… «Roma fa schifo».