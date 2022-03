Classi in rete: l’innovazione didattica nelle piccole scuole

Realizzata nell’ambito dell’Esperienza Pratica Guidata di Psicologia dell’apprendimento e tecnologie digitali del corso di studi in Scienze e tecniche psicologiche dell’Università della Valle d’Aosta, si rivolge agli studenti dell’Univda, agli insegnanti del territorio e a tutti gli interessati che potranno collegarsi alla lezione (sulla piattaforma Microsoft Teams) dalla sezione eventi del sito www.univda.it.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il modello “Classi in rete” ed il suo background teorico, la sperimentazione realizzata ed i principali risultati ottenuti, con l’intervento della prof. Giuseppina Rita Jose Mangione (Primo Ricercatore Indire), della dott.ssa Michelle Pieri (Università degli studi di Trieste) e della dott.ssa Anna Tancredi (Indire).

“Classi in rete” è un modello di lavoro che deriva dallo studio di un’iniziativa governativa del Québec denominata École éloignée en Réseau (ÉÉR) (Allaire et al. 2009), nata per salvaguardare le piccole realtà scolastiche remote e garantire un’educazione di qualità anche nei luoghi abitati più isolati e difficili da raggiungere. Il modello si basa su un “setting ibrido”, che combina le interazioni sociali che avvengono nella classe fisica con altre che hanno luogo online, tramite specifici supporti tecnologici e attraversano ruoli, spazi e attività (Mangione & Pieri, 2019). “Classi in rete” si propone di far lavorare le classi come Knowledge Building (KB) communities (Scardamalia e Bereiter, 2010), comunità che costruiscono conoscenza a partire da problemi autentici, mediante un’attività di indagine collaborativa.

INDIRE, in collaborazione con le Centre scolaire du Fleuve et des Lacs (Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur du Québec), Italian University Line (IUL), Ufficio scolastico Regionale (USR) Abruzzo e con il prof. Stefano Cacciamani dell'Università della Valle d'Aosta, membro del Comitato Scientifico Internazionale del progetto, ha realizzato la sperimentazione del modello “Classi in rete” in una rete di 12 piccole scuole dell’Abruzzo. Hanno preso parte alla implementazione del progetto 24 docenti, di cui 18 di scuola primaria e 6 di secondaria di primo grado ed un totale di 222 studenti.

La sperimentazione del modello ha previsto l'integrazione di diversi strumenti: l'ambiente online Knowledge Forum (KF) ed il sistema di video conferenza Webex inseriti nell'ambito di uno spazio classe Moodle customizzato al fine di gestire i momenti di formazione, gemellaggio e sperimentazione delle classi in rete.

Il percorso di si è articolato in tre fasi:

a) La formazione dei docenti, focalizzata sia sul modello teorico alla base del progetto sia sull’utilizzo delle tecnologie digitali a supporto del percorso.

b) La progettazione delle attività, realizzata con il supporto di esperti del Comitato Scientifico Internazionale.

c) L’implementazione nella rete delle classi, sostenuta da un’azione di monitoraggio periodo di esperti del Comitato Scientifico Internazionale.