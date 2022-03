Demain jeudi 31 mars saint Benjamin

Le Messager Valdotain ricorda jeudi 31 mars saint Benjamin

La Chiesa celebra San Beniamino Diacono e martire

Anche in Persia i primi cristiani sono malvisti. Nel 420 si consuma il martirio di Beniamino, diacono di Ergol. La tradizione lo vuole vittima di una rappresaglia dopo la distruzione di un tempio al dio del fuoco da parte cristiana. Beniamino non abiura e perisce assieme a un gruppo di fedeli.

In località Argol in Persia, san Beniamino, diacono, che non desistette dal predicare la parola di Dio e, sotto il regno di Vararane V, subì il martirio con delle canne acuminate conficcate nelle unghie.

Il sole sorge alle ore 7,13 e tramonta alle ore 19,46