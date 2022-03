Il Patronato della Coldiretti diventa anche il patronato di Confindustria VdA

Tutti i servizi riguardanti la salute, la previdenza, la famiglia e le prestazioni sociali potranno essere richiesti presso lo sportello di Patronato che sarà attivo presso gli uffici dell’Associazione il lunedì di ogni settimana dalle ore 14 alle ore 17 previo appuntamento che potrà essere effettuato direttamente online sul sito internet di Confindustria Valle d’Aosta.

Il Presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Giancarlo Giachino, ha affermato che “un servizio aperto non solo per le nostre aziende associate ma anche per tutti i nostri collaboratori che quotidianamente sono impegnati assieme agli imprenditori per la crescita dell’economia valdostana”.

Il Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta Alessio Nicoletta ha dichiarato “Il nostro patronato EPACA, nato per servire e affiancare le aziende del mondo agricolo, è un servizio aperto a tutti i cittadini valdostani. Per questo siamo onorati di avviare questa nuova collaborazione: il nostro staff e i nostri operatori saranno a completa disposizione delle aziende, delle famiglie e dei collaboratori di Confindustria”.