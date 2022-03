La Cittadella dei Giovani festeggia il ritorno della Fiera di Sant’Orso

Dopo due anni di sospensione, per le strade di Aosta ritorna la Fiera di Sant’Orso con un’edizione primaverile straordinaria. Mentre Aosta ritorna alle sue radici, la Cittadella continua con un appuntamento dedicato ai bambini.

Domenica pomeriggio, presso il teatro di via Garibaldi dalle 15.30 alle 16.15, la Compagnia Palinodie propone una delle sue fiabe nel Bosco, le favole classiche che incontrano le leggende e le tradizioni della Valle d’Aosta.

Si tratta di “Pinocchio e il miracolo di Sant’Orso” un racconto che unisce il grande classico della letteratura italiana per bambini al contesto della Foire. In questa versione del romanzo di Collodi, Geppetto è proprio un artigiano della Fiera la cui scultura prende vita proprio alla vigilia della millenaria. Durante lo spettacolo i bambini seguiranno Pinocchio e le sue avventure tra personaggi di ogni sorta e i banchetti di Sant’Orso.

Sabato 2 aprile, continua anche la programmazione ordinaria in Cittadella, con The Cypher Knowledge “Be always a student”, iniziato l’8 gennaio. Il laboratorio di street dance occuperà l’intero pomeriggio, dalle 16 alle 18. L’ospite della settimana è Sheba, un’artista e ballerina professionista che vive e lavora a Milano. Al termine del laboratorio, dalle 18 alle 19.30, i partecipanti faranno una sessione di Open Cypher, una jam di restituzione del laboratorio nel cortile della Cittadella (tempo permettendo). Il laboratorio gratuito è aperto a tutti, ma per partecipare è necessario prenotare chiamando il 3894635942 o scrivendo a Streetlabasd@gmail.com.

Durante la Fiera, per tutto il weekend (dalle 9 alle 20 sabato 2 e dalle 9 alle 18 domenica 3 aprile), uscendo dalle affollate vie del centro, si potrà pranzare e cenare in Cittadella, con un menù a base di panini farciti con salamella, porchetta, verdure grigliate e salumi misti.

Infine, questo venerdì 1° aprile, torna anche l’appuntamento con il cineforum “Altri Volti”.

Come al solito si parte alle 19.00 con l’aperitivo presso il bar della Cittadella per poi spostarsi, alle 19.45, in teatro per una tavola rotonda sul tema “Reati informatici & Cyberbullismo” moderata dall’avvocata Valeria Fadda alla quale prenderanno parte il Dott. Manlio D'Ambrosi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Aosta, l'Avv. Corrado Bellora, Alessandro Trento, Presidente dell'Ordine degli Psicologi e l'editrice Viviana Rosi. Alle 20.30 verrà proiettato un film sul mondo dell'adolescenza, ispirato a una tragedia realmente accaduta in una scuola superiore negli Stati Uniti.

Al termine della proiezione interverrà Andrea Guaia di Shiva Produzioni (YouTube, podcast e sito) per condividere con la platea riflessioni e opinioni riguardo il film.