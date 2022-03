­Les Jeudis du Conservatoiregiovedì 31 marzo “La prima donna”

La rassegna Les Jeudis du Conservatoire - organizzata dal Conservatoire de la Vallée d'Aoste - per giovedì 31 marzo propone “La Prima donna” con il soprano Christel Marcoz e il pianoforte Erica Pompignan. La serata inizierà sempre alle 20,30 e si svolgerà all’interno dell’Auditorium Renato Callisto Arnod. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Erica Pompignan - Nata ad Aosta nel 1999, si è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti e in strumenti a percussione presso l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta. Successivamente, presso lo stesso istituto, ha conseguito il diploma accademico di secondo livello di pianoforte con il massimo dei voti e la lode. Ha seguito corsi di perfezionamento in pianoforte tenuti da Roberto Cappello, Marina Scalafiotti, Mariangela Vacatello, Dario Vagliengo, Maria del Carmen Perez. Ha collaborato in qualità di pianista accompagnatore con l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta e con la Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale di Aosta. Dal 2019 insegna pianoforte e musica d’insieme al Liceo Musicale di Aosta e dal 2021 anche alla scuola media a indirizzo musicale dell’Istituzione scolastica Valdigne Mont Blanc.

Christel Marcoz - Nata ad Aosta nel 1998, Christel Marcoz inizia lo studio del pianoforte in giovane età per poi avvicinarsi più tardi al canto. Si è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti e in canto lirico con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore presso l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta nel 2021. Si è perfezionata partecipando a diverse masterclass con cantanti celebri come Mariella Devia, Alessandro Corbelli, Desirée Rancatore, Eva Mei. Ha partecipato a numerosi concorsi fra cui il "Giulietta Simionato XXIV edizione" conquistando il primo posto.