La drammatica attualità del processo di Norimberga

La conferenza prende in esame il processo di Norimberga quale momento fondamentale per il riconoscimento dei concetti di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio e per l'affermarsi negli ordinamenti giuridici contemporanei e nell’ordinamento internazionale del diritto penale internazionale.

Saranno relatori: il professor Brunello Mantelli, dottore di Ricerca in “Crisi e trasformazione della società contemporanea", già Professore di Storia Contemporanea e Storia delle Relazioni Internazionali presso le Università di Torino e della Calabria, socio della Società italiana per la storia dell'area di lingua tedesca e della Fondazione "Memoria per il Futuro" che terrà una relazione su “Crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio. Sulla complessa evoluzione dei concetti” e il professor Edoardo Greppi, Professore ordinario di Diritto internazionale, Dipartimento di Giurisprudenza, dell’Università di Torino, Presidente, Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo che terrà una relazione sul tema “Il processo di Norimberga: origini e sviluppi del diritto penale internazionale”.

La conferenza era prevista in occasione del giorno della memoria, ma per la concomitanza con altri eventi è stata rinviata. "Ora, purtroppo - speiga una nota dell'Ordine presieduto dall'avvocato Domenico Palmas - l'invasione militare da parte della Russia dell'Ucraina e la guerra in corso, con tragiche conseguenze sui cittadini di quel paese, rende il tema della conferenza di drammatica attualità.

La conferenza è aperta al pubblico, in particolare ai giovani, e costituisce un momento dell’impegno dell'Ordine degli avvocati per l'educazione alla legalità.

