Italia al Centro mette le radici in Valle d’Aosta

Per radicare “sui territori il partito, che ha una forte base federale”, il Presidente Nazionale di Italia al Centro, Giovanni Toti, ed il Vice Presidente Nazionale, Gaetano Quagliariello, hanno scelto per la Valle d’Aosta di affidare la missione all’avvocato aostano (già Forza Italia, ndr) Orlando Navarra che, come si legge in una nota, “ha accettato con entusiasmo l’incarico di Presidente regionale di Italia al Centro VdA”.

Nella lettera di incarico si legge: “la consapevolezza delle tue capacità politiche ed organizzative ci suggeriscono di affidarti l’incarico di Presidente regionale di “ITALIA AL CENTRO – VALLE D’AOSTA” con il compito di garantire una capillare diffusione del nostro partito in tutti i comuni della Valle d’Aosta, anche al fine di assicurare la presenza di nostre liste e/o candidati alle future elezioni politiche ed amministrative”.

Toti e Quagliarello aggiungono: “Siamo certi che le tue qualità porteranno presto i risultati sperati e che con il tuo lavoro il nostro progetto politico avrà un’importante affermazione”.