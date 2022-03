Aosta: Tutti in carrozza parte il Pedibus del Quartiere Cogne

I primi itinerari avviati interesseranno la scuola “Quartiere Cogne” di via Maggiore Cavagnet dove intorno alle ore 8 arriveranno le comitive degli studenti “scortate” dai volontari dell’associazione “FIAB Aosta à Vélo” e del Comitato regionale dell’Uisp (Unione italiana sport per tutti) nonché dal personale della co-progettazione “Anziani Attivi”.

Per l’occasione saranno presenti gli assessori alla Mobilità, Loris Sartore, e all’Istruzione, Samuele Tedesco. Il progetto “Pedibus e Bicibus” è stato approvato dalla Giunta con la deliberazione n. 52 del 25/03/2021, mentre la presentazione è avvenuta davanti alla scuola del quartiere Cogne lo scorso 22 settembre nel corso della Settimana europea della Mobilità.

Oltre al Comune di Aosta, presente con gli uffici di diverse Aree e la Polizia Locale, vi partecipano, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa, l’associazione “FIAB Aosta à Vélo”, da cui discende la proposta, il comitato regionale dell’Uisp, la co-progettazione “Anziani Attivi” e l’Istituzione scolastica “Emile Lexert” il cui coinvolgimento in via sperimentale è propedeutico alla possibile futura estensione del servizio ad altre Istituzioni del territorio comunale.

Gli obiettivi diretti e indiretti che il progetto “Pedibus e Bicibus” si propone nel medio periodo sono:

la riduzione del traffico urbano con veicoli a motore nelle ore di punta, con aumento della sicurezza per gli utenti della strada, riduzione degli ingorghi e delle soste “selvagge” e riduzione dell’inquinamento atmosferico;

la sensibilizzazione nei confronti delle famiglie dei bambini per le problematiche ambientali e per il maggior rispetto delle cosiddette “fasce deboli” dell’utenza stradale, vale a dire pedoni e ciclisti;

lo sviluppo dell’autonomia dei bambini attraverso l’acquisizione di una conoscenza più dettagliata del territorio in cui vivono, ma anche l’incremento della possibilità di socializzare con altri ragazzi che non siano compagni di classe così come l’accrescimento del grado di concentrazione con cui si inizia la giornata scolastica e l’aumento della capacità di rapportarsi con le problematiche attinenti alla sicurezza stradale;

lo svolgimento di una maggiore attività fisica con conseguenti benefici dal punto di vista della salute;

il risparmio energetico, riduzione dei costi per gli spostamenti e diminuzione dello stress da traffico e da ricerca di parcheggi liberi;

l’acquisizione nei giovani della consapevolezza del ruolo dell’apparato amministrativo comunale nella vita quotidiana. Le scuole dell’Istituzione scolastica Lexert interessate dal progetto sono i due plessi della scuola primaria “Quartiere Cogne” di via Maggiore Cavagnet ed “Ettore Ramires” di via Chavanne.

I percorsi previsti sono sei, due di pedibus e uno di bicibus per/dal la scuola “Quartiere Cogne” (percorso 1 “QC Ovest pedibus” da via Monte Grivola, percorso 2 “QC Est pedibus” da via Battisti, percorso 3 “QC Ovest bicibus” da via Monte Grivola) e tre di pedibus per/dal la scuola “Ramires” (percorso 4 “Ramires Est 1 pedibus” da corso Lancieri di Aosta lato Est, percorso 5 “Ramires Est 2 pedibus” da via Challand/Festaz e percorso 6 “Ramires Ovest pedibus” da viale Conte Crotti).

Dal 31 marzo saranno operativi i percorsi a/r del quartiere Cogne, mentre quelli relativi alla scuola “Ramires” verranno attivati a partire dalla prossima settimana.