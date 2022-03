GLI ORARI DI APERTURA DEI CENTRI VACCINALI

L’Azienda Usl informa che gli orari di apertura dei centri per la vaccinazione anticovid previsti per le prossime settimane sono i seguenti:

Pollein Grand Place: fino al 5 aprile, il martedì e il venerdì ore 08:00-20:00

Dall’8 aprile aperto solo il pomeriggio del martedì e del venerdì dalle ore 14:00 alle 20:00

Morgex: Lunedì 11 aprile e 02 maggio - ore 14:00-18:00

(chiuso il 4, il 18 e il 25 aprile)

Châtillon: Sabato 02 aprile, 23 aprile e 14 maggio - ore 08:00-14:00

Donnas: Domenica 10 aprile e 1° maggio ore 08:00-14:00

Drive In: CHIUSO (rimane attivo per l’effettuazione dei tamponi)

Gli utenti, sia adulti sia bambini, possono accedere in tutti gli hub vaccinali previa prenotazione per PRIMA e TERZA dose sul portale di Poste Italiane, scegliendo sede, data ed ora dell'appuntamento;

La prenotazione per la SECONDA dose viene comunicata al momento della esecuzione della prima; gli utenti candidati alla QUARTA dose (soggetti immunodepressi per patologia o per terapie) vengono convocati telefonicamente dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o dalle Strutture Ospedaliere che li hanno in carico.

È sempre possibile, per tutte le dosi e per tutte le fasce di età, il libero accesso, senza prenotazione, presso i poli vaccinali negli orari di apertura, nel rispetto degli intervalli raccomandati fra le somministrazioni.

I soggetti che ritengano di avere i requisiti per accedere a somministrazione della QUARTA dose e non sono ancora stati convocati possono presentarsi presso i poli vaccinali, purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla terza dose, portando con sé la documentazione clinica relativa allo stato di immunodepressione.