La Valle d’Aosta official partner di Telepass Milano Marathon

La partnership che va a consolidare la vocazione sportiva di un territorio, quello valdostano, che grazie alle sue meraviglie naturali è in grado di offrire moltissimi spunti per rigenerare corpo e anima. La Valle d’Aosta propone ai suoi visitatori molteplici possibilità di attività sportive outdoor; dagli sport della neve alla bike, dagli sport d’acqua all’escursionismo, sia a livello agonistico, come nel caso del Tor des Géants, l’iconica gara di trail running che si svolge ogni anno a settembre sulle Alte Vie della regione, sia a livello amatoriale, offrendo un’ottima rete di sentieri ai tanti appassionati di trekking e di passeggiate lente.

“Siamo felici di contribuire a questa grande giornata di sport e socialità. La Valle d’Aosta è da sempre fucina di campioni nell’ambito delle discipline atletiche, in particolare di quelle del mezzofondo e del fondo, ricordo tra i tanti campioni due donne che hanno portato in alto i colori della Valle d’Aosta Roberta Brunet e Catherine Bertone. Auspico che questa nostra partecipazione quali partner ufficiali di Telepass Milano Marathon sia l’inizio di una proficua collaborazione e che funga da ulteriore stimolo per le nuove generazioni alla pratica di queste discipline - dice Jean-Pierre Guichardaz, Assessore ai Beni Culturali, Turismo, Sport e Commercio della Valle d’Aosta (nella foto) -. La nostra partnership si inserisce, altresì, perfettamente nell’ottica di rafforzare ulteriormente la sensibilità della nostra regione nei confronti dello sport internazionale, peraltro già intrapresa grazie alla candidatura della Valle d’Aosta a Regione Europea dello sport 2023.”