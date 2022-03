Non c’è fine all’emergenza

Sommersi da notizie allarmanti sulla disponibilità di scorte alimentari, speculazioni sui carburanti, aumenti sconsiderati sull’energia, mancava la guerra alle porte dell’Europa. E’ l’incipit dell’editoriale pubblicato dal Gazzettino del Codacons VdA a forma di Giampiero Marovino.

L’intervento della Russia in Ucraina ha rimesso in moto una colossale speculazione a danno dei consumatori e imprese dalle dimensioni inimmaginabili. “Siamo nelle mani delle grandi Commodity che governano il prezzo delle materie prime, presenti in Nord America, Asia ed Europa, prodotti indispensabili quali beni agricoli, carni, settore energetico: petrolio, gas, energia elettrica e metalli; e, i Paesi, come l’Italia dipendente per oltre il 50% del suo generale fabbisogno, ne subisce la conseguenza, colpevole di non aversi dotato di una programmazione futuristica”. Spiega Marovino che aggiunge: “Oggi raccogliamo i detriti di avventate scelte, privi di scudi di protezione”.

Per i consumatori-utenti è dunque necessario reinventarsi il metodo Giampiero Marovino di conduzione famigliare.

Non siamo nuovi alle emergenze, anche se l’attuale - dopo due anni di pandemia - non ci permette ottimismo.

“Come è sempre successo – ribadisce Marovino - è il consumatore finale a ricevere per intero l’aumento dei prezzi, ne siamo coscienti e come sempre adattiamo le nostre disponibilità al caso”.

Ma la situazione attuale è ben diversa, siamo in balia di un evento non previsto, o meglio la concatenazione di eventi scatenanti, influenti su larga scala per la produzione di beni di consumo, sul funzionamento dei beni di servizio e dei trasporti. “Un esborso in più per una famiglia media di oltre il 10% mensile è un campanello d’allarme che impone una quotidiana revisione della spesa” si legge nell’editoriale.

Allarmati da questa scalata agli aumenti, serve da parte delle Autorità competenti un controllo, come una azione rassicurante da parte del Governo sugli approvvigionamenti.

“L’accaparramento – rimarca Marovino - è un danno per tutti, serve solo a fomentare paure e profondo disagio in particolare nelle classi sociali a reddito fisso e pensionati”.

Per questo l’attenzione di Codacons VdA “come sempre è mirata a cogliere e analizzare problemi ed eventi regionali”. Per Marovino “è encomiabile l’attenzione sul problema degli sfollati ucraini dove la sensibilità del popolo valdostano come sempre dimostra di eccellere, ma non dimentichi l’Assistenza Pubblica dovuta ai residenti con particolari problemi di carenza sanitaria, economica ed abitativa, ai quali va la nostra solidarietà e l’attenzione a loro dovuta”.