Comuni valdostani preoccupati per i rapporti finanziari con la regione

"Questa è una partita che non può essere lasciata in mano agli enti locali, questo è un problema che va risolto dal legislatore in chiave politica: qui dobbiamo rimettere in piedi un nuovo sistema" che regoli "il rapporto finanziario tra le risorse disponibili a livello regionale e il sistema degli enti locali" e "la partita grossa si gioca sull'extragettito". Lo ha detto il presidente del Cpel, il Consiglio permanente degli enti locali, Franco Manes, durante l'assemblea di questo pomeriggio. A finire nel mirino dei sindaci valdostani sono ancora una volta i criteri di ripartizione, previsti dalla legge regionale 48 del 1995, dei trasferimenti finanziari regionali senza vincolo settoriale di destinazione destinati agli enti locali della regione alpina.



"Negli ultimi anni abbiamo sempre cercato di individuare dei criteri di suddivisione che non andassero a umiliare di più qualcuno e meno altri- prosegue Manes-, cercando di portare a casa un risultato che evidenziasse l'unitarietà degli enti locali valdostani, ma quest'anno la situazione è molto più complicata per diverse ragioni". E spiega: "Dalla Regione non abbiamo indicazioni o garanzie su eventuali risorse disponibili in fase di assestamento a luglio, in seconda battuta la battaglia che avevamo iniziato anni fa sull'extragettito (il differenziale tra il gettito dell'Imu e quello dell'ex Ici) non si è ancora conclusa perché non è stato inserito in legge di bilancio la questione in modo da rendere strutturale la disponibilità dell'extragettito ai Comuni valdostani, in maniera continuativa". L'impegno "è di inserirlo nella prossimo bilancio di previsione regionale 2023, ad inizio novembre", precisa il presidente, sottilineando, nel frattempo, la necessità di "un'azione incisiva" da parte degli enti locali valdostani. Non bisogna dimenticare che, con la fine dello stato di emergenza, "si aggiunge un ulteriore problema- prosegue Manes-, perché viene meno la possibilità in deroga di utilizzare l'avanzo di amministrazione libero sulla parte investimenti per girarlo sulla parte corrente".



Ad alzare bandiera bianca sono stati i Comuni a maggiore vocazione turistica, maggiormente penalizzati dai criteri di riparto stabiliti dalla legge regionale e riportati nella delibera sui cui il Cpel era chiamato a esprimere il suo parere. "Dobbiamo fare fronte comune per far rimanere nei nostri Comuni le nostre imposte", afferma il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota. Anche il sindaco di Ayas, Alex Brunod, prende posizione: "Questa è la dimostrazione che per la Regione Valle d'Aosta i Comuni turistici valgono zero". E aggiunge: "Ci ritroviamo ad affrontare delle cifre folli dal punto di vista delle spese correnti, noi spendiamo tra i 400 e i 500mila euro per la sola pulizia della neve, se continuiamo saremo costretti a tagliare dei servizi".



Nonostante la proposta di astensione generale dell'assemblea, avanzata dal sindaco di Cogne, Franco Allera, quale presa di posizione nei confronti della Regione, il Cpel ha espresso un parere favorevole a maggioranza con osservazioni legate ai parametri di riparto dei trasferimenti, alla base del calcolo per la detrazione Imu e alla revisione complessiva del quadro di norme regionali di finanziamento (extragettito Imu, finanziaria, assestamenti).

Hanno espresso voto contrario i Comuni di La-Thuile, Courmayeur, Pré-Saint-Didier, Cogne, Gressoney- La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Saint-Vincent, Ayas e Morgex.

