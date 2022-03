Arvier: Dal 30 marzo al 1° aprile 2022 la fiera di primavera dell’outdoor e della montagna

Lo scialpinismo per sua natura è uno sport ecosostenibile si sale con sci e pelli di foca, ramponi e si scende con gli sci. Il Millet Tour du Rutor Extrême ha sposato questi valori per quanto concerne la promozione di un turismo green legato ai valori di sicurezza, conoscenza e rispetto della montagna. Sarà questo il tema del Mountain Village 2022, fiera di settore outdoor e di montagna, che dal 30 marzo al 1° aprile sarà allestita presso l’area verde del Comune di Arvier. Tanti i brand di settore che hanno già confermato la propria presenza.

Sarà l’occasione per le aziende di presentare i propri prodotti e assistere gli atleti in gara; per gli sportivi di conoscere le ultime novità nel campo di attrezzature e abbigliamento sportivo e non solo.

Nella stessa area, sarà allestito un piccolo studio televisivo per la WEB TV. Dove, nel post race del Millet Tour du Rutor Extrême 2022 (Campionato Mondiale di Lunga Distanza) verrà trasmesso in diretta streming, sul sito ufficiale e sui canali social dalle ore 17:00 una sorta di “Processo alla tappa”, con la conduzione del giornalista sportivo Silvano Gadin. Gli argomenti trattati riguarderanno naturalmente la montagna, lo scialpinismo, lo sport, la solidarietà, il tutto con la presenza di ospiti, atleti, operatori del settore, fisioterapisti, medici sportivi, etc.

Lo studio è allestito dall'assessorato all'agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Gli espositori