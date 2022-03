Gita lago d’Iseo e Franciacorta

Iseo è una città sulla riva meridionale dell'omonimo lago, in Lombardia. Nel centro medievale si trova la lastricata Piazza Giuseppe Garibaldi, circondata da edifici con colonnato, tra cui il municipio del XIX secolo. La piazza ospita inoltre una statua di Garibaldi e la Casa dei Palatini, i cui esterni sono decorati con affreschi raffiguranti dei cavalieri. Un'ex prigione, l'Arsenale risalente al XIII secolo, oggi è sede di un centro culturale.

IL PROGRAMMA

Sabato 23/04/2022 : Aosta– Iseo

alle ore 5.00 Partenza in autobus G.T., da Aosta area Ferrando; 5.10 piazzale rotonda Sogno St. Christophe; 5.30 Nus pensilina uscita autostrada; 5.45 CHATILLON scuole medie; 6.00 P.ST.MARTIN piazzale poste.

Arrivo in mattinata a Iseo incontro con la guida ed inizio visita del centro storico, di impronta medioevale. Piazza Garibaldi dove risiede il 1° monumento dedicato all’eroe dei due mondi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio imbarco e partenza per visitare l’isola Montisola; l’isola più grande dei laghi Europei, ricca di bellezze naturali e paesaggistiche. Ritorno al bus e partenza per Tescore Balneario, sistemazione in hotel, cena e pernottamento .

Domenica 24/04 2022;

prima colazione in hotel, partenza per Lovere, incontro con la guida e visita del borgo medioevale con le sue torri antiche, piazza X111 Martiri che, si affaccia sul porto con i suoi splendidi palazzi. A seguire visita di Pisogne splendido borgo con la sua chiesa Santa Maria della Neve, chiamata anche Cappella Sistina dei poveri; pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Bienno, capoluogo della valle dei Magli, con visita del suo grazioso centro storico; al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 25/04/2022;

Prima colazione in hotel e partenza per la visita con la guida della Chiesa di S. Pietro in Lamosa, parte integrante dell’omonimo monastero a seguire giro panoramico in bus, fra lo splendido panorama della Franciacorta. Alle 11.30 visita di una cantina con sommelier e spiegazione del metodo Franciacorta con aperitivo, pranzo in agritutismo, al termine rientro in valle.

ISCRIZIONI : Si ricevono fino al giorno 02/04/2022. telefonando ai Si g.

Feder Antonio tel n° 3292203228

Scarabelli Luciano tel n° 3484942909

Canale C. Roberto tel n° 3384500894

Costo della gita 320,00 € in doppia per i soci Dolcevita e + 10,00€ costo tessera per i non soci (eventuali singole in base alla disponibilità supplemento di € 30,00). La quota potrà subire variazioni in base al n° dei partecipanti.

La quota comprende:

- bus come da utilizzo previsto dal programma e dalle normative europee;

- 2 pernottamenti in hotel con prima colazione,

- 2 cene in hotel con ¼ vino e ½ minerale;

- 3 pranzi a mezzogiorno bevande comprese;

- 2 giornate intere + mezza giornata guida;

- battello per visita Montisola;

- assicurazione medico bagaglio;

Non comprende :

- Ingressi

- Tassa di soggiorno

- Mance, extra di natura personale

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce

“La quota comprende”

- MODALITA’ DI PAGAMENTO : La quota di iscrizione dovrà essere versata come segue: € 150,00 caparra, al momento della conferma della gita il saldo ento il 15/04/2022 I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario Bcc VALDOSTANA codice iban IT75P0858731740000100111257 intestato a. la Dolce Vita indicando il nominativo e per quale manifestazione si effettua il versamento.

La gita verrà effettuata se si raggiungeranno minimo 30 partecipanti. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 40 partecipanti .

- RINUNCE E PENALITA’: Le rinunce comporteranno l’addebito dell’importo richiesto dall’Agenzia viaggi OPEN SPACE

I partecipanti devono attenersi alla normativa Covid vigente al momento della manifestazione.

La gita è organizzata in collaborazione con l’agenzia viaggi OPEN SPACE e con VITA Spa di Arnad.