Cérémonie pour la remise du Prix régional " Costantino Soudaz " 2021/2022 - Deuxième Edition

L’Assesseur à l’éducation, à l’université, aux politiques de la jeunesse, aux affaires européennes et aux sociétés à participation régionale, M. Luciano Caveri, et la Surintendante aux écoles, Mme Marina Fey, participeront mercredi 30 mars 2022, à 18h, à la bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste, à la cérémonie pour la remise du prix régional " Costantino Soudaz " pour les meilleurs projets de jumelage électronique eTwinning, pour l'année 2021-2022.

Le prix sera attribué à l'institution scolaire Lycée classique artistique et musical d’Aoste, pour le projet The Beauty and the Beast et à l’institution scolaire Valdigne Mont-Blanc de Morgex, pour le projet Correspondances italo-françaises.

Le Prix est dédié à la mémoire de M. Costantino Soudaz, qui a assumé, depuis le début de l’action eTwinning jusqu’à sa retraite, le rôle d’Ambassadeur et de formateur en contribuant, de manière significative, à la diffusion du Programme Erasmus, et plus particulièrement de l’action eTwinning dans les écoles de la Région.