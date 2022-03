Oltre Nuove imprese a tasso zero: Incentivi per giovani e donne

Gli incentivi sono rivolti a Micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e la cui metà numerica dei soci e di quote di partecipazione sia costituita da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne. Possono accedere anche le persone fisiche che vogliono costituire una nuova impresa.

Le agevolazioni, che riguardano tutti i settori, assumono la forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile consultare: