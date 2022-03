MONDIALI ADDIO: ITALIA BATTUTA DALLA MACEDONIA DEL NORD (0-1). NUOVA CATASTROFE SPORTIVA

Per la seconda edizione consecutiva, la nazionale azzurra guarderà la rassegna iridata in TV. Clamorosa eliminazione contro la Macedonia del Nord a Palermo PALERMO – Toccato il fondo. Mondiali addio di nuovo! Trajkovski ha giustiziato gli azzurri. Per la seconda volta nel giro di quattro anni, l’Italia non si qualifica per la fase finale. Niente Qatar 2022 per Mancini e i suoi campioni d’Europa. La Macedonia del Nord vince 1-0 con un gol a sorpresa, nel recupero del secondo tempo, dopo che per tutta la partita lo spuntatissimo attacco azzurro ha sbattuto contro il muro avversario. La terza in totale: l’Italia fallì la qualificazione a Svezia 1958, poi a Russia 2018 e ora niente Qatar 2022. Una catastrofe per tutto il nostro calcio, già carente nella Champions. Inguardabile il cannoniere Immobile. I macedoni si giocheranno il biglietto per il Qatar in Portogallo, contro Cristiano Ronaldo e compagni che hanno eliminato la Turchia (3-1). Peccato. Nemmeno Roberto Mancini ha saputo centrare l’impresa. Anche lui eliminato, come quattro anni fa Gian Piero Ventura. Non ci sono attenuanti. Dopo la delusione con la Svizzera, gli azzurri avuto un tracollo e la modesta Macedonia li ha spediti a casa: niente Mondiali per la seconda volta consecutiva.