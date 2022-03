Il concerto Un enfant a dit lunedì 28 marzo ad Aosta e Saint-Vincent

Il concerto, un viaggio formativo con la STO- Symphonic Taxi Orchestra - sui temi dell’inclusione e dell’integrazione tra musica, lingua e poesia, secondo un approccio olistico e innovativo, è inserito nella Semaine de la langue française et de la francophonie 2022, e prevede la partecipazione di docenti di tutti gli ordini di scuola e di alunni delle scuole primarie di tutta la regione che hanno aderito con prenotazione obbligatoria presso gli uffici della Sovraintendenza agli studi.

La STO accoglie allievi di Suono anch’io (dipartimento disabilità della SFOM), docenti della SFOM e dell’Istituto Musicale Pareggiato, neodiplomati e allievi di differenti scuole di musica, volontari dell’APS Tamtando.

Le modalità con le quali opera l’orchestra sono un terreno importante per sperimentare in prima persona i processi di inclusione, per ampliare la propria formazione sia nell’approccio didattico alle arti (musica, poesia, disegno, ecc.) sia nei rapporti con una società organizzata (l’orchestra, appunto) nella quale imparare a vivere e con la quale poter interagire.