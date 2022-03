LA SFINGE DI VIOLA: UN FANTASTICO MONOLITO FACILITATO DALLA FERRATA

Sfinge di Viola, più conosciuta come Rocca dei Corvi è un itinerario che veramente offre a chi non soffre di vertigini un delizioso “menù” completo. Si presenta, infatti, come un monolito da “mille e una notte” che sembra un’apparizione ancestrale. È l’unico affioramento roccioso della zona velato dal verde dei fitti boschi, con un torrente dentro una profonda forra da cui parte la via ferrata (spettacolo unico in un luogo rinfrescante con chiare pozze d’acqua e cascatelle), da un ponte tibetano che attraversa in alto l’orrido e vi è anche una madonnina con libro per le firme che vi accolgono sull’aerea cuspide della vetta. C’è tutto e di più per immergersi totalmente in un’avventura di un solo giorno, ma che vi appagherà in pieno. Ultimo ingrediente necessario sono gli amici giusti con cui salire e condividere quest’emozione. Ed ecco ora l’itinerario in tutta la sua fascinosa bellezza, incominciando da come arrivarci e dove è situata questa meraviglia naturale.

La “Sfinge di Viola” si raggiunge da Ceva (uscita autostrada Torino - Savona) attraversando l’abitato in direzione di Mombasiglio. Da qui si prosegue per Poggi e Piani, primi paesini che s’incontrano verso la Val Mongia e svoltando poi a sinistra si risale la pittoresca e su citata valle. Si supera ancora il piccolo centro di Lisio e, lasciata a sinistra una diramazione per la frazione Castello, con una lunga serie di ripidi tornanti, si raggiunge Viola (826 m, 21 km da Ceva) in vista del Bric Mindino, bella meta escursionistica in estate e sci – alpinistica nella stagione invernale. Si prosegue oltre il paese in direzione dell’ex stazione sciistica di Saint Grée e dopo circa 1 km svoltare a sinistra lungo una stretta stradina asfaltata (indicazione per “Rocca dei Corvi”).

La stradina taglia a mezza costa una serie di avvallamenti boscosi fino alla minuscola cappella di Santa Caterina oltre la quale un divieto d’accesso impedisce di proseguire (950 m circa, 50 m di quota più elevata del monolito, la cui vetta è posta a 900 m). Possibilità di parcheggio a lato di alcune case riattate. Da qui inizia il percorso a piedi che sulle prime è su strada sterrata chiusa al traffico, fino a un cartello ove è ben visibile il segnale che indica a sinistra la discesa sul fondo del torrente Mongia da cui ha origine il nome della valle omonima.

Il ponte tibetano

Poco più in alto si diparte una diramazione per il “ponte sospeso” per chi volesse evitare la partenza dal ponte di legno sito a livello del torrente, ma non conviene perché si perde la parte più bella della ferrata tanto più che il percorso attrezzato che parte dal ponte sospeso lo si percorre integralmente in discesa (quindi non si tralascia nulla). In corrispondenza di questa “passerella basculante” con scalini in metallo distanziati per permettere di vedere sotto i nostri piedi il torrente (in primavera durante il disgelo vi è il massimo della piena ed è spettacolare!), vi è un belvedere di prim’ordine e di vero impatto dal quale appare in tutta la sua estetica bellezza questo superbo monolito alto quasi 100 m dalla sua base più bassa, sita lungo il torrente, alla vetta.

L’avvicinamento alla base della “via ferrata” comporta 20 minuti di cammino dal parcheggio e si parte da una quota di 800 m circa. Seguire una freccia gialla che indica di proseguire a sinistra su sentierino naturalistico in discesa stretto e molto ripido, con tavole che spiegano le qualità di alberi che s’incontrano sul percorso. Anche se è possibile seguire “da subito” il letto del torrente, si consiglia di non partire da qui perché vi sono alcuni cavi penzolanti non ben posizionati, mentre scavalcando il ponte in legno con corrimano, ci si porta sulla sponda opposta (destra idrografica) e poco sopra in traverso (cavo) si raggiunge il torrente in prossimità di una scala artigianale in legno che conduce al primo traverso verso destra su infissi metallici stabili con la costante presenza del cavo di supporto. Si è sempre accompagnati dal fragore del torrente sottostante che scorre proprio sotto il monolito.

Verso il tratto intermedio

Molto ben attrezzato il successivo spigolo che conduce a un muro “un po’ di braccia” che porta poi quasi in prossimità del “ponte sospeso” dove vi è l'unica via di fuga (che è anche parte della via di ritorno) che si stacca verso destra in discesa portando in pochi minuti su sentiero ripido con cavi fino al ponte tibetano. Noi voltiamo invece a sinistra raggiungendo uno spiazzo ai piedi di un facile e breve camino roccioso, in cima al quale si trova un nuovo traverso esposto e qualche tratto verticale che conducono alla parte finale della ferrata, con una cengia veramente aerea che permette di aggirare a monte il Monolito.

Il tratto finale

Qui i cavi di salita e discesa sono posti a pochi metri l’uno dall’altro per la strettezza della parte finale che conduce all’apice. Questa si raggiunge in leggera salita con un emozionante traverso che sbuca a un metro dalla vetta verso valle. In cima vi è una nicchia con bella statuetta della Madonnina e un contenitore con registro per firmare e scrivere le proprie emozioni.

In Vetta

Sull’esile vetta (dandoci i turni) ci si deve muovere con estrema cautela per l’esposizione che si ha sotto i nostri piedi da ogni parte ci si giri. Per questo motivo occorre rimanere assicurati al cavo. Dopo le foto di rito s’inizia la discesa che non va sottovalutata poiché dopo il primo tratto che corre sulla cresta finale (quella cioè che un tempo era la via normale di salita quando non era ancora presente la ferrata inaugurata a fine anno 2003) vi è un piccolo strapiombo che costringe a girare verso destra (senso di discesa) ed è meglio assicurare i meno esperti con uno spezzone di corda di supporto perché “butta in fuori” e si potrebbe (se non pratici) rimanere appesi. Poi è tutto semplice (non lasciarsi però trarre in inganno dal cavo di sinistra che porta fuori dalla ferrata in un luogo affatto ospitale). Seguire invece il cavo che a destra conduce su cenge e roccette di magnifica quarzite che inducono a “disarrampicare” senza attaccarsi al cavo stesso, ma sempre assicurati al medesimo col “Kit da ferrata”, fino al ponte tibetano che va percorso a ritroso e conduce alla fine della ferrata. Da qui si risale al”belvedere” sovrastante in circa 5 minuti.

Difficoltà: D

Tempi di percorrenza: 0,20 h dal parcheggio all’inizio della parte bassa della ferrata.

Dalla base alla vetta ore 2 con tutta calma. Dalla cima a fine ferrata (ponte tibetano) 20 minuti e di qui in salita per fare ritorno al parcheggio (cappella: 30 minuti compresi i 5 minuti del belvedere).

Obbligatorie calzature da montagna, Kit da ferrata completo con dissipatore e casco.