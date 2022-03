Concours "Abbé Trèves": premier prix ex aequo à Aurora Ferrando et Alice Verduci

Ferrando et Alice Verduci ont remporté le premier prix ex aequo du concours "Abbé Trèves", organisé dans le cadre des Journées de la Francophonie en Vallée d'Aoste avec le but d'encourager les jeunes à s'exprimer et à créer en langue française autour du thème "Spontanément Valdôtain.e.s". Les deux jeunes filles ont reçu une dotation de 1250 euros chacune pour une formation de haut niveau ou stage professionnel dans un pays francophone à leur choix.

Le deuxième prix a été attribué à Dafne Sapia alors que le troisième est revenu à Sharon Bagnod: elles ont été récompensées d'une tablette tactile.

Les prix ont été remis aujourd'hui, vendredi 25 mars 2022, par le Président et le Vice-Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin et Aurelio Marguerettaz, le Conseiller secrétaire Corrado Jordan, le Président de la section valdôtaine de l'Union internationale de la presse francophone Joseph Péaquin, la représentante du Centre d'études "Abbé Trèves" Laura Grivon et la titulaire de la Chaire Senghor de la francophonie à l'Université de la Vallée d'Aoste Teresa Grange.

Les quatre filles ont exprimé leur sentiment d'appartenance au territoire et à la communauté valdôtaine à travers des écrits et des vidéos, que le jury - composé de Joseph Péaquin (Président UPF Vallée d'Aoste), Giorgia Porliod (journaliste RAI TGR Vallée d'Aoste) et Martina Praz (ex-gagnante du Concours Trèves, journaliste agence de presse DIRE) sous la coordination de Sonia Charles (Vice-Présidente UPF Vallée d'Aoste) - a motivé ainsi:

Alice Verduci (vidéo): Pour le travail, le véritable effort et l'engagement dans la réalisation du film, pour la structure de l'histoire, pour la capacité à parler de soi à travers le regard et les mots des personnes qui lui sont proches, pour la richesse des images et des situations et pour la qualité de la langue parlée.

Aurora Ferrando (texte): Pour la maturité de la pensée, la force et la fluidité de l'écriture, la qualité de la langue et les images évoquées originales où chacun peut se reconnaître.

Dafne Sapia (texte titré "Etre Valdôtains, histoires de gens"): Pour l'originalité de l'histoire, pour l'identité Valdô-taine déclinée à travers différents personnages et enfin pour la qualité du français et de l'écriture.

Sharon Bagnod (vidéo titrée "Manuel pour devenir un vrai Valdôtain"): Pour la narration sincère, originale et bien structurée, pour l'effort sur le montage et le titrage ainsi que sur la post-production.

Ce sont 17 les jeunes âgés de 14 à 29 ans qui ont adhéré au concours. Tous les participants ont reçu une attestation: Michela Giacchino, Rebecca Ivone, Chloe Trento, Eleonora Scapillato, Sara Dovigo, Nantas Quaranta, Samantha Gottage, Andrea Forneris, Chiara Florio, Federico Michelet, Giulia Pession, Axel Bethaz, Lorenzo Randisi.