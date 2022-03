Scadenza dei termini per la richiesta dei contributi per l’acquisto delle misure di prevenzione per i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture e contro i danni da predatori

L’Assessorato dell’’Agricoltura e Risorse naturali comunica che il 31 marzo 2022 scadono i termini per la presentazione delle domande di contributo per l’acquisto delle misure di prevenzione per i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture e contro i danni causati dai predatori.

Le domande possono essere presentate presso gli uffici della Struttura flora e fauna del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, in loc. Amérique, n.127, in Comune di Quart oppure inviate tramite pec all’indirizzo risorse_naturali@pec.regione.<wbr></wbr>vda.it.