L'ambasciatore britannico in Italia ricevuto a Palazzo regionale

Edward Llewellyn è stato nominato Ambasciatore di Sua Maestà presso la Repubblica Italiana e Ambasciatore non residente presso San Marino, succeduto a Jill Morris, ha preso servizio nel mese scorso e oggi ha fatto visita alla Valle d’Aosta dove è stato ricevuto dal Presidente derlla Regione, Erik Lavevaz, e dall’assessore agli Affari Europei, Luciano Caveri.

Sposato, tre figli, Llewellyn è stato in precedenza ambasciatore britannico in Francia e l’incontro di oggi, come si legge in una nota, è stata l’occasione per ribadire i profondi legami della valle d’Aosta con l’Inghilterra a partire da Sant’Anselmo. Sono poi state valutate le prospettive per del possibile rafforzamento degli scambi economici.