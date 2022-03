Integrato l’avviso pubblico per la selezione di una risorsa per l’ufficio progetti del Celva

l’avviso pubblico relativo alla procedura selettiva per l’individuazione di una risorsa da assegnare all’Ufficio Progetti del Celva, con mansioni prevalenti legate alla progettazione e gestione di progetti a favore degli enti locali, alla gestione di contributi e patrocini e alla predisposizione di accordi e protocolli di intesa è stato integrato, nelle parti relative ai requisiti e ai termini di presentazione delle domande.

Nel dettaglio, sono stati esplicitati i requisiti specifici per l’accesso alla selezione: diploma di laurea in Scienze giuridiche (classi L-14, 22/S, 102/S, LMG/01) oppure diploma di laurea in Scienze economiche (classi L-33, 64/S, LM-56) con votazione di almeno 85/110

È possibile presentare la domanda fino alle ore 12:30 di martedì 19 aprile 2022, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web del Celva tramite PEC, raccomandata A/R o a mano presso gli uffici del CELVA (piazza Narbonne, n. 16 - Aosta).

L’avviso di selezione, ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito www.celva.it, nella sezione “Lavora con noi”