EMERGENZA UCRAINA: IL SUPPORTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE NELLA GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA

Sono partiti per la Polonia e la Slovacchia i team delle associazioni di volontariato di protezione civile attivate dal Dipartimento nazionale per fornire supporto nella gestione dei flussi dei cittadini ucraini diretti in Italia.

Gli operatori di ANA, ANPAS, ASPROC, CIVES, Misericordie, Prociv Italia e Psicologi per i popoli lavoreranno negli hub di Korczowa e Przemysl in Polonia e in quelli di Humenné e Michalovce in Slovacchia, con il coordinamento dei funzionari del Dipartimento già sul posto. L’obiettivo è garantire la migliore assistenza ai cittadini ucraini che troveranno accoglienza in Italia, grazie a un puntuale monitoraggio delle partenze verso il nostro Paese e a una prima ricognizione di loro eventuali esigenze particolari.